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ΚΡΗΤΗ

Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου το χειμερινό ωράριο των καταστημάτων στο Ηράκλειο

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clock 17:28 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στο Ηράκλειο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Το προτεινόμενο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα: 09:00–15:00

Τρίτη: 09:00–14:00 και 17:00–21:00

Τετάρτη: 09:00–15:00

Πέμπτη: 09:00–14:00 και 17:00–21:00

Παρασκευή: 09:00–14:00 και 17:00–21:00

Σάββατο: 09:00–15:00

Κυριακή: Κλειστά

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου καλεί τους επαγγελματίες να τηρούν το νέο ωράριο.

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Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου
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