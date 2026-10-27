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ΑΑΔΕ: Παράταση έως 13/11 για υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής

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clock 13:25 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1227/2026), μετατίθεται έως και την 13η Νοεμβρίου 2026 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Η μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας διευκολύνει τους υπόχρεους και τους διαχειριστές ακινήτων που αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων, ώστε να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τη διαδικασία υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

* Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,

* Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας:

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Φυσικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Φυσικά Πρόσωπα.

Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων > Δηλώσεις Μισθωμάτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Νομικών Προσώπων > Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής για Νομικά Πρόσωπα.

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