ΤΡΙ.27 Οκτ 2026 18:31
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Εκανε «σεφτέ» στις Σέρρες η Νίκη Βόλου και ελπίζει σε πρόκριση

νικη
clock 18:10 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την πρώτη νίκη της στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, μετά από δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, πέτυχε η Νίκη Βόλου. Δίνοντας συνέχεια στο σερί επιτυχών αποτελεσμάτων της στο πρωτάθλημα της Super League 2, η θεσσαλική ομάδα επικράτησε στις Σέρρες 1-0 του Πανσερραϊκού, για την 4η αγωνιστική, και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Στον αντίποδα, τα «λιοντάρια» έμειναν στην τελευταία θέση της κατάταξης, χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγώνες, και ουσιαστικά τέθηκαν εκτός συνέχειας, δεδομένου ότι την τελευταία αγωνιστική παίζουν με τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 43ο λεπτό ο Μακρυγιάννης, με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Να σημειωθεί ότι στα τελευταία λεπτά ο Πανσερραϊκός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Καρασαλίδης, την ώρα που ο Κώστας Γεωργιάδης είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Τελευταία εξ αυτών, μάλιστα, ήταν ο 15χρονος Στάθης Στεφανίδης, ο οποίος ανήκει στην Κ17 του συλλόγου και έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: Βερνάρδος - Μακρυγιάννης, Βαφέας, Ομεονγκά, Λίγδας

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κωνσταντίνος Γεωργιάδης): Σουλούκος, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Γεωργιάδης, Βασιλάκος (69΄ Αρμουγκόμ), Βαρσάμης (46΄ Ρουμιάντσεφ), Οικονόμου (46΄ Ζορζίνιο), Μασκανάκης (69΄ Τεϊσέιρα), Τσέλιος, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (83΄ Στεφανίδης)

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Αλέκος Βοσνιάδης): Τσέλιος, Σιούτας (60΄ Πασαλίδης), Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πανικίδης (60΄ Κιβρακίδης), Χάμοντ (75΄ Πλέγας), Ομεονγκά, Πολέτο (56΄ Λίγδας), Παμλίδης, Μαχαίρας (56΄ Τζήμας), Λουκίνας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κύπελλο Ελλάδας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis