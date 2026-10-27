Κύπελλο Ελλάδας: Εκανε «σεφτέ» στις Σέρρες η Νίκη Βόλου και ελπίζει σε πρόκριση

Την πρώτη νίκη της στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, μετά από δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, πέτυχε η Νίκη Βόλου. Δίνοντας συνέχεια στο σερί επιτυχών αποτελεσμάτων της στο πρωτάθλημα της Super League 2, η θεσσαλική ομάδα επικράτησε στις Σέρρες 1-0 του Πανσερραϊκού, για την 4η αγωνιστική, και διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες για πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Στον αντίποδα, τα «λιοντάρια» έμειναν στην τελευταία θέση της κατάταξης, χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγώνες, και ουσιαστικά τέθηκαν εκτός συνέχειας, δεδομένου ότι την τελευταία αγωνιστική παίζουν με τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 43ο λεπτό ο Μακρυγιάννης, με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Να σημειωθεί ότι στα τελευταία λεπτά ο Πανσερραϊκός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, καθώς αποχώρησε λόγω τραυματισμού ο Καρασαλίδης, την ώρα που ο Κώστας Γεωργιάδης είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του. Τελευταία εξ αυτών, μάλιστα, ήταν ο 15χρονος Στάθης Στεφανίδης, ο οποίος ανήκει στην Κ17 του συλλόγου και έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα.

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)



Κίτρινες: Βερνάρδος - Μακρυγιάννης, Βαφέας, Ομεονγκά, Λίγδας

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Κωνσταντίνος Γεωργιάδης): Σουλούκος, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Γεωργιάδης, Βασιλάκος (69΄ Αρμουγκόμ), Βαρσάμης (46΄ Ρουμιάντσεφ), Οικονόμου (46΄ Ζορζίνιο), Μασκανάκης (69΄ Τεϊσέιρα), Τσέλιος, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος (83΄ Στεφανίδης)



ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Αλέκος Βοσνιάδης): Τσέλιος, Σιούτας (60΄ Πασαλίδης), Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πανικίδης (60΄ Κιβρακίδης), Χάμοντ (75΄ Πλέγας), Ομεονγκά, Πολέτο (56΄ Λίγδας), Παμλίδης, Μαχαίρας (56΄ Τζήμας), Λουκίνας