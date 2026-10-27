Ηράκλειο: Καθαρός από την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κτηνοτρόφος από τα Ζωνιανά

Αθώος κρίθηκε χθες, 26 Οκτωβρίου, από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου κτηνοτρόφος από τα Ζωνιανά, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο, αφού άκουσε την απολογία του, αποφάσισε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες, ενώ παράλληλα διέταξε να του επιστραφούν τα οχήματα που είχαν κατασχεθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος κατοικεί στο Καλό Χωριό Λασιθίου, είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στους νομούς Λασιθίου και Ηρακλείου. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ίδιος δεν αντιμετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή στις συγκεκριμένες υποθέσεις ναρκωτικών, αλλά για ζήτημα που αφορούσε τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δικογραφία και τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις που περιλαμβάνονταν σε αυτήν, ο κτηνοτρόφος φέρεται να επικοινωνούσε με συγγενείς και φίλους, ζητώντας τον «δανεισμό» ζώων ενόψει επικείμενου ελέγχου. Κατά τα στοιχεία της έρευνας, σκοπός φέρεται να ήταν να δικαιολογηθεί ο αριθμός των αιγοπροβάτων που είχαν δηλωθεί τόσο από τον ίδιο όσο και από τη σύζυγό του.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο πολύτεκνος κτηνοτρόφος έδωσε τις δικές του εξηγήσεις ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο τελικά τον έκρινε αθώο. Με την απόφασή του, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου διέταξε επίσης την επιστροφή των οχημάτων που είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.

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