Πληρωμές ΟΕΦ: Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση μετά τις παρεμβάσεις Κεφαλογιάννη

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 6466/τ. Β΄/2026) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ξεκλειδώνει τις πληρωμές των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), ένα ζήτημα που είχε αναδείξει έντονα με παρεμβάσεις του ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης.

Η απόφαση συνυπογράφεται από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή

Συγκεκριμένα:

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 6466/τ. Β΄/2026) η Υπουργική Απόφαση που ξεκλειδώνει τις πληρωμές των ΟΕΦ, με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1506/206003/15.07.2024 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) σε εφαρμογή του άρθρου47 του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023- 2027(ΣΣ ΚΑΠ)».

Πρόκειται για ένα θέμα που είχε αναδείξει ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης με παρεμβάσεις του και επαφές με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό.

Στη συνέχεια, η παραπάνω Υπουργική Απόφαση θα αποσταλεί στην ΑΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες πληρωμές μέχρι τέλος του έτους.

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Πολύ θετικά τα νέα για την πληρωμή των ΟΕΦ. Με απόφαση που συνυπογράφουν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΕΦ. Η απόφαση αποσκοπεί στην επίλυση εκκρεμοτήτων για την πληρωμή των πραγματικά δικαιούχων, με έμφαση στην αποτελεσματικότερη και διαφανή αξιοποίηση των διαθέσιμων ενωσιακών πόρων. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη Ανδριανό, για το ουσιαστικό ενδιαφέρον του σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα που απασχολούσε τους ελαιοκομικούς φορείς.»

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