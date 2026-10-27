ΑΑΔΕ: Έως τις 30 Νοεμβρίου η υποβολή παραστατικών τεχνικών συμβούλων για την ΕΑΕ 2026

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχουν εκδοθεί τα φορολογικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών των τεχνικών συμβούλων για τη δράση 31.6-Α «Χρήση της Ψηφιακής Εφαρμογής και Σύνταξη Σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», σύμφωνα με νέα εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα, με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που τροποποιεί προηγούμενη εγκύκλιος, καθορίζονται οι απαιτήσεις για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 και τη χορήγηση αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Οι τροποποιήσεις αφορούν δύο σημεία. Συγκεκριμένα το πρώτο σχετίζεται με την παρέμβαση Π1-31.4 «Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας», για την οποία διευκρινίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει κάθε εδαφολογική ανάλυση, προκειμένου να γίνεται αποδεκτή ως δικαιολογητικό. Το δεύτερο αφορά τη δράση 31.6-Α, για την οποία ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2026 ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των απαιτήσεων για τα δικαιολογητικά της ΕΑΕ 2026, διευκολύνοντας την ενημέρωση των παραγωγών και την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

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