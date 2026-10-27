Γαλλία - Εκπαιδευτικοί: Ανεπαρκείς οι μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Γάλλοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν σήμερα ότι οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τον τερματισμό των διαδηλώσεων διαμαρτυρίας που μετρούν εβδομάδες είναι ανεπαρκείς και δεν αρκούν για να κατευνάσουν την οργή των μαθητών.

Χθες Δευτέρα η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μια σειρά προτάσεων, περιλαμβανομένων της επιβολής ανώτατου ορίου αριθμού μαθητών ανά τάξη σε 28, δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια για την ανακαίνιση των σχολικών εγκαταστάσεων και της αναθεώρησης του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, προκειμένου να κατευνάσει τη λαϊκή οργή.

Ωστόσο, η Σοφί Βενετιτέ, η γενική γραμματέας του συνδικάτου των εκπαιδευτικών SNES-FSU, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μέτρα δεν αρκούν προσθέτοντας ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των μαθητών σε περισσότερα τμήματα τάξεων και να προσληφθεί προσωπικό ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών.

"Σήμερα, αυτό που ανακοίνωσε το υπουργείο είναι μόνο η αρχή μιας απάντησης. Δεν αρκεί για να εξαλείψει την οργή", δήλωσε η Βενετιτέ.

Μαθητές Γυμνασίου ξεκίνησαν τους αποκλεισμούς των σχολείων τους για να διαμαρτυρηθούν κατά της ανεπαρκούς στελέχωσης και της έλλειψης πόρων και στη συνέχεια η διαμαρτυρία επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε εμπορικά συνδικάτα και τα αποκαλούμενα "Κίτρινα Γιλέκα" που ένωσαν τις φωνές τους για να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών και την αύξηση του κόστους ζωής.

Η γαλλική κυβέρνηση, υπό πίεση από τις αγορές ομολόγων για να μειώσει το επίπεδο του χρέους της, έχει περιορισμένο προϋπολογισμό για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών.

Ο υπουργός Προϋπολογισμού Νταβίντ Αμιέλ δήλωσε στο TF1 ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες αναμένεται να κοστίσουν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ και θα αντισταθμιστούν με περικοπές από αλλού.

Οι ηγέτες των μαθητών δήλωσαν ότι οι υποχωρήσεις της κυβέρνησης είναι ένα καλό πρώτο βήμα, αλλά δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις το Σάββατο και στις 5 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές δήλωσε στο RTL ότι θα υπάρχει ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, το Σάββατο, δύο εβδομάδες μετά τις πολυπληθείς πανεθνικές διαδηλώσεις που αμαυρώθηκαν από επεισόδια βίας και λεηλασίες και σόκαραν τη χώρα, ενώ οδήγησαν σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας και μεγάλων συγκεντρώσεων στη Γαλλία.

Οι ταραχές έχουν ενισχύσει την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία θεωρείται φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη.

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