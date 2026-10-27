Basketgate: Στις 20 Δεκεμβρίου οι εκλογές της ΕΟΚ-Παραπέμπονται όλοι στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως οι εκλογές για τη νέα διοίκηση θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ η Ομοσπονδία αναφέρθηκε και σε άλλες αλλαγές που θα γίνουν με γνώμονα τη σταθερότητα.

H ανακοίνωση της ΕΟΚ:

“Σε συνέχεια της συνάντησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κ. Ιωάννη Βρούτση και τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μαυρωτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης αποφάσισε να προχωρήσει στη διεξαγωγή εκλογών την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές και νόμιμες διαδικασίες.

Η απόφαση αυτή εκφράζει τη βούληση του ΔΣ να δοθεί εκ νέου ο λόγος στα σωματεία, χωρίς προσκόλληση σε θέσεις και αξιώματα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή μετάβαση στη διοίκηση που θα αναδείξουν οι εκλογές.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το ΔΣ έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

Παύση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά.



Παραπομπή όλων των εμπλεκομένων στην ποινική διαδικασία, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΟΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.



Εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασης μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), κατόπιν αποδοχής της παραίτησης του Αναστάσιου Πηλοϊδη.



Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα σωματεία και το σύνολο της Ελληνικής Καλαθοσφαίρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει τη σταθερότητα σήμερα και τη δημοκρατική ανανέωση τον Δεκέμβριο”.

#Ο Παναγιώτης Φασούλας πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, υποστητίζοντας πως όλοι οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου στην ΕΟΚ θα έπρεπε να έχουν ήδη παραιτηθεί.

#Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε πως δέχθηκε πιέσεις προκειμένου να σταματήσει να σχολιάζει διαιτητικές αποφάσεις στο κανάλι που διατηρεί στο Youtube (Low Post Media), μέσω της στήλης Low Post Ref.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας σε VIDEO που ανέβασε, αρχικά έλαβε εξώδικο από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος (ΟΔΚΕ), με το οποίο του ζητήθηκε να αφαιρέσει το περιεχόμενο του καναλιού του, που αφορά σχολιασμό διαιτητικών αποφάσεων.

Λίγες μέρες πριν από αυτό το εξώδικό, ο άλλοτε διεθνής σέντερ κατήγγειλε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από πρώην συμπαίκτη του που βρίσκεται στην ΕΟΚ, ο οποίος επίσης του ζήτησε να σταματήσει να σχολιάζει τους διαιτητές.