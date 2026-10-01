Συνεργάτης της CIA έστελνε απόρρητες πληροφορίες στη σύντροφό του!

Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών βρίσκεται ένας 42χρονος συνεργάτης της CIA, ο οποίος κατηγορείται ότι διέρρεε διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στη δημοσιογράφο σύντροφό του, προκειμένου να τη βοηθήσει να αναπτύξει την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Ο Ίαν Μπρινκσμαν φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την πρόσβασή του σε ευαίσθητες πληροφορίες των ΗΠΑ και να απέκτησε αναφορές που δεν σχετίζονταν με τα καθήκοντά του, μεταξύ των οποίων και απόρρητα στοιχεία για το Ισραήλ, με σκοπό να τα προωθήσει στη σύντροφό του, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Παρότι οι αρχές δεν κατονόμασαν τη γυναίκα, οι πληροφορίες και οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην υπόθεση συμπίπτουν με τουλάχιστον πέντε δημοσιεύματα της δημοσιογράφου Αΐντα Τσάβες στην πλατφόρμα Substack. Τα συγκεκριμένα άρθρα επικαλούνται διαβαθμισμένες πηγές της CIA.

Το μήνυμα για την επαγγελματική πορεία της συντρόφου του

Σύμφωνα με τις αρχές, στις 20 Νοεμβρίου 2025 ο Μπρινκσμαν έστειλε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φίλο του, αναφέροντας ότι προσπαθούσε να βοηθήσει τη σύντροφό του να εδραιώσει τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα, προτού αποκτήσει πρόσβαση στις επίμαχες απόρρητες αναφορές.

«Η γυναίκα με την οποία βγαίνω είναι δημοσιογράφος και πρόσφατα ξεκίνησε να εργάζεται ανεξάρτητα. Οπότε, τη βοηθάω να το κάνει πραγματικότητα», έγραψε, προσθέτοντας ότι η δουλειά της επικεντρωνόταν στην εξωτερική πολιτική και ότι η συμμετοχή του σε αυτήν του προσέφερε απροσδόκητη ικανοποίηση.

Η Τσάβες είχε εργαστεί στο μέσο The Hill και είχε συνεργαστεί με την εφημερίδα The Washington Post, προτού ξεκινήσει το ενημερωτικό δελτίο της στο Substack, με τίτλο «Capital & Empire». Έκτοτε, έχει καταστήσει ιδιωτικούς τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο παρελθόν είχε φωτογραφηθεί με τον Χασάν Πάικερ και τον ιδρυτή του The Young Turks, Τζενκ Ουιγούρ.

Η δημοσιογράφος δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα και μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Επίσης, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα της εφημερίδας The Post για σχόλιο.

Απόρρητες πληροφορίες για το Ισραήλ

Τουλάχιστον πέντε δημοσιεύματα της Τσάβες αντιστοιχούν στις πληροφορίες και τις ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στην ένορκη κατάθεση του FBI.







Ένα από αυτά, που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Drop Site News, αφορούσε εσωτερικές εντάσεις στο Ισραήλ. Το άρθρο περιέγραφε απόρρητη έκθεση της CIA, η οποία προειδοποιούσε για τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου και κατάρρευσης του ισραηλινού κράτους, εν μέσω των συγκρούσεων στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Παρά τη σοβαρότητα των πληροφοριών και την επίκληση πηγών της CIA, η δημοσίευση συγκέντρωσε μόλις 165 likes και 46 αναδημοσιεύσεις στο Substack.

Άλλο άρθρο περιλάμβανε πληροφορίες για ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, σχετικά με την προσπάθεια του Ισραήλ να πείσει την κυβέρνηση Τραμπ να εξοντώσει τον επικεφαλής Ιρανό διαπραγματευτή Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το συγκεκριμένο θέμα είχε επιβεβαιωθεί και από μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερες από 800 τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Μπρινκσμαν και της Τσάβες μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε ορισμένες περιπτώσεις ο 42χρονος επικοινωνούσε με τη σύντροφό του μόλις λίγα λεπτά αφότου αποκτούσε πρόσβαση στις απόρρητες πληροφορίες.

Ο Μπρινκσμαν κατείχε άδεια ασφαλείας υψίστης διαβάθμισης, αρχικά ως εργαζόμενος σε αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία και αργότερα ως εξωτερικός συνεργάτης στον τομέα ανάπτυξης συστημάτων για την ίδια υπηρεσία. Κατά τη σύλληψή του εργαζόταν ως συνεργάτης της CIA, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για παράνομη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την εθνική άμυνα, αδίκημα που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

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