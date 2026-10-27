Ατσαλένιο: «Μια Πλατεία Γεμάτη Ζωή!» - Δράση εθελοντισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με την 4η Δημοτική Κοινότητα και την εθελοντική ομάδα «ΔΡΟΜΟ ΖΩΗΣ» με τη συνδρομή του εθελοντικού σωματείου «ΑΤΑΧΤΟΙ» διοργανώνει τη δράση «Μια Πλατεία Γεμάτη Ζωή!» και καλεί όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 10:30, στην πλατεία Ατσαλένιου, στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και την αναζωογόνηση ενός κοινόχρηστου χώρου της γειτονιάς, μέσα από τη δύναμη της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, της συνεργασίας, του εθελοντισμού και της αγάπης για το περιβάλλον. Η δράση φιλοδοξεί να μετατρέψει την πλατεία σε έναν φιλόξενο και ζωντανό χώρο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, εθελοντές, κάτοικοι, γονείς και παιδιά θα ενώσουν τις δυνάμεις τους συμμετέχοντας σε δημιουργικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η φύτευση καλλωπιστικών και αρωματικών φυτών για να αποκτήσει η πλατεία περισσότερο χρώμα, άρωμα και φυσική ομορφιά, η ανανέωση στα παγκάκια, με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του χώρου και Halloween κυνήγι θησαυρού για τα παιδιά με εκπλήξεις προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία χαράς και δημιουργίας.

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Η συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει ότι ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται σε μια μεμονωμένη πράξη προσφοράς, αλλά αποτελεί στάση ζωής που ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και καλλιεργεί το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο μας. Μέσα από τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εθελοντικές ομάδες και την τοπική κοινωνία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή των παιδιών, τα οποία μέσα από τη φύτευση, τη δημιουργική απασχόληση και το παιχνίδι θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν στην πράξη την αξία της συνεργασίας, της περιβαλλοντικής προστασίας και της προσφοράς.

Γιατί οι δημόσιοι χώροι δεν είναι απλώς σημεία διέλευσης. Είναι χώροι συνάντησης, επικοινωνίας και κοινωνικής ζωής, που αποκτούν πραγματική αξία όταν οι άνθρωποι που τους μοιράζονται συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα τους.

Όπως δήλωσε η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου-Χρονάκη: «Με καλή διάθεση, χαμόγελο και πνεύμα συνεργασίας, όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πιο όμορφο δημόσιο χώρο και να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα συμμετοχής, αλληλεγγύης και σεβασμού στο περιβάλλον. Γιατί μια πλατεία γεμίζει πραγματικά ζωή όταν οι άνθρωποι που τη μοιράζονται αποφασίζουν να τη φροντίσουν μαζί!».

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