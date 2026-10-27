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ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Πως επηρεάζεται η Κρήτη

κακοκαιρία
clock 18:57 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύσκολες θα είναι οι καιρικές συνθήκες ανήμερα της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα στις παρελάσεις.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου, όπως αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα ύψη βροχής τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά έως αργά τη νύχτα. Red Code υπάρχει και για τα Δωδεκάνησα.

Έντονα φαινόμενα (πορτοκαλί προειδοποίηση) αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως αργά το βράδυ της Τετάρτης, στην Αττική και στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες έως τις πρωινές ώρες.

Τι ισχύει για την Κρήτη

Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη ή πορτοκαλί προειδοποίηση, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επικρατήσει αίθριος καιρός σε όλο το νησί, αλλά ότι η Κρήτη βρίσκεται εκτός των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από τα επικίνδυνα φαινόμενα που περιγράφονται στο δελτίο.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα περιορίζονται και το Σαββατοκύριακο ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά, με τη θερμοκρασία να παραμένει χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

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Κακοκαιρία Κρητη 28 Οκτωβρίου
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