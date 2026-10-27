ΤΡΙ.27 Οκτ 2026 16:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Σφοδρές αντιδράσεις για το εργοτάξιο των οπτικών ινών - Εισαγγελική παρέμβαση ζητούν οι Μηχανικοί

εργασίες
clock 15:37 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργούν τα δίκτυα των οπτικών ινών, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών να ζητά να αποδοθούν νομικές ευθύνες για να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών.

Στο κέντρο του Ηρακλείου τα προβλήματα είναι τεράστια λόγω των έργων των οπτικών ινών που σύμφωνα με το Σύλλογο εκτός των άλλων δε λαμβάνονται σωστά κυκλοφοριακά μέτρα. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να κλείνουν οι δρόμοι και να μην υπάρχει εναλλακτική πρόσβαση με αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκλωβίζεται και να ταλαιπωρείται απίστευτα στις μετακινήσεις του.

Όμως τα προβλήματα δε σταματούν εδώ, διότι στη συνέχεια αυτό το οποίο διαπιστώνει ο πολίτης είναι ότι σε όλη

την πορεία των τομών που έχουν ανοίξει για να εγκατασταθούν τα δίκτυα οπτικών ινών οι επικαλύψεις είναι τόσο πρόχειρες που θρυμματίζεται με απίστευτη ευκολία το υλικό επίστρωσης το οποίο δεν είναι απλά πρόχειρο αλλά είναι εντελώς ακατάλληλο για τη χρήση αυτή.

Έτσι μένει ακάλυπτο το βύθισμα που σχηματίζεται από τις εκσκαφές και λόγω του κακού φωτισμού που υπάρχει στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται παγίδες στο οδόστρωμα, και όπως προκύπτει είναι αμέτρητα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές όπως η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος αναγκάστηκε να αιτηθεί την άρση της αδειοδότησης του αναδόχου καθώς δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις τους να διορθώσει και να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις και από το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, που εκφράζει τη σφοδρή δυσαρέσκεια του για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης τονίζοντας ότι λόγω της εγκατάστασης του εργοταξίου των οπτικών ινών, έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο όλο το ιστορικό κέντρο και εγείρονται σοβαρότατα προβλήματα για την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους ευθύνονται για την

κατάσταση αυτή που είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - Πανεπιστήμιο των Ορέων: "Σπέρνει λινάρι και ελπίδα" σε Τεφέλι και Πυράθι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οπτικες Ινες Ηρακλειο Αγία Τριάδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis