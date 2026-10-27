Ηράκλειο: Σφοδρές αντιδράσεις για το εργοτάξιο των οπτικών ινών - Εισαγγελική παρέμβαση ζητούν οι Μηχανικοί

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τα εκρηκτικά προβλήματα που δημιουργούν τα δίκτυα των οπτικών ινών, με αποτέλεσμα ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών να ζητά να αποδοθούν νομικές ευθύνες για να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών.

Στο κέντρο του Ηρακλείου τα προβλήματα είναι τεράστια λόγω των έργων των οπτικών ινών που σύμφωνα με το Σύλλογο εκτός των άλλων δε λαμβάνονται σωστά κυκλοφοριακά μέτρα. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να κλείνουν οι δρόμοι και να μην υπάρχει εναλλακτική πρόσβαση με αποτέλεσμα ο κόσμος να εγκλωβίζεται και να ταλαιπωρείται απίστευτα στις μετακινήσεις του.

Όμως τα προβλήματα δε σταματούν εδώ, διότι στη συνέχεια αυτό το οποίο διαπιστώνει ο πολίτης είναι ότι σε όλη



την πορεία των τομών που έχουν ανοίξει για να εγκατασταθούν τα δίκτυα οπτικών ινών οι επικαλύψεις είναι τόσο πρόχειρες που θρυμματίζεται με απίστευτη ευκολία το υλικό επίστρωσης το οποίο δεν είναι απλά πρόχειρο αλλά είναι εντελώς ακατάλληλο για τη χρήση αυτή.

Έτσι μένει ακάλυπτο το βύθισμα που σχηματίζεται από τις εκσκαφές και λόγω του κακού φωτισμού που υπάρχει στο κέντρο της πόλης δημιουργούνται παγίδες στο οδόστρωμα , και όπως προκύπτει είναι αμέτρητα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε περιοχές όπως η ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος αναγκάστηκε να αιτηθεί την άρση της αδειοδότησης του αναδόχου καθώς δεν ανταποκρινόταν στις εκκλήσεις τους να διορθώσει και να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις και από το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, που εκφράζει τη σφοδρή δυσαρέσκεια του για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης τονίζοντας ότι λόγω της εγκατάστασης του εργοταξίου των οπτικών ινών, έχει μετατραπεί σε ναρκοπέδιο όλο το ιστορικό κέντρο και εγείρονται σοβαρότατα προβλήματα για την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ζητά να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποδοθούν οι ευθύνες σε όσους ευθύνονται για την



κατάσταση αυτή που είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται.

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