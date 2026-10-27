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ΚΡΗΤΗ

Λασίθι: Συνάντηση εργασίας για το Φράγμα Κρούστα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη

συναντηση φραγμα κρουστα
clock 15:49 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Φράγμα Κρούστα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κοινότητας Κρούστα, Μανόλη Λαθιωτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δαίδαλος Α.Ε., Μαρία Πρατσινάκη, καθώς και το μέλος της Κοινότητας Κρούστα, Μιχάλης Σκουλικάρης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την πορεία και την προώθηση του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει για την κάλυψη των υδατικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής και την ενίσχυση των υποδομών του Λασιθίου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε να αναδεικνύονται αποτελεσματικά οι ανάγκες των πολιτών και να προωθούνται έργα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προοπτική του τόπου.

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