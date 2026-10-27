Pizza Fan: «Γνώριζα για το λογισμικό, αλλά χρειαζόμουν τα ποσοστά» - Τι είπε ο ιδιοκτήτης στον ανακριτή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προς απολογία οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης Pizza Fan, ο φερόμενος «εγκέφαλος» της εγκληματικής οργάνωσης πίσω από το εξεζητημένο ψηφιακό σύστημα φοροδιαφυγής που τηρούσαν πολλά καταστήματα της επιχείρησης.

Έχοντας μεταφερθεί στην Ευελπίδων, ο ερευνούμενος για τη μεγάλη οικονομική απάτη ιδιοκτήτης φέρεται να επιχείρησε να «εξανθρωπίσει» με την απολογία τους την επιχειρηματική δραστηριότητά του.

«Γνώριζα για το λογισμικό, αλλά χρειαζόμουν τα ποσοστά»

Συγκεκριμένα φέρεται να είπε στον ανακριτή πως στην πολύκροτη υπόθεση δεν εμπλέκεται κάποια «εγκληματική οργάνωση», κάνοντας λόγο για μία «επιχείρηση που απασχολεί πάνω από 2.500 ανθρώπους, που πληρώνει μισθοδοσίες άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ τον μήνα για τους υπαλλήλους».

Ο ίδιος θεωρεί πως πρόκειται για «μία φορολογική υπόθεση», καλώντας τους δικαστικούς λειτουργούς «να τα βρούμε, τι χρωστάω, να κάνουμε τη ρύθμιση ώστε να μην επηρεαστεί το δίκτυο των καταστημάτων».

Όσον αφορά το παράνομο λογισμικό που «έκρυβε» αποδείξεις και αλλοίωνε ποσά, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είπε πως «οι καταστηματάρχες χρησιμοποιούσαν παράνομα το "κέρασμα"».

«Το γνώριζα, αλλά ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορώ να παίρνω το ποσοστό μου, διότι εγώ είχα ανοίξει τα καταστήματα και τα είχα εξοπλίσει, διαφορετικά θα έπρεπε να επαφίομαι στο τι έλεγαν αυτοί», φέρεται να υποστήριξε ακόμα.

Αμφισβήτησε παράλληλα το ύψος των φερόμενων κερδών από τη φορολογική απάτη, λέγοντας ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα ο φορολογικός έλεγχος.

Πηγή: reader.gr

Διαβάστε επίσης

Pizza Fan: Απολογούνται σήμερα ο Ανταράς και ο στενός του συνεργάτης - Ελεύθεροι με όρους οι πέντε πρώτοι εμπλεκόμενοι

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Δεσμεύονται χρήματα από ύποπτους λογαριασμούς κατηγορουμένων στην Ιρλανδία