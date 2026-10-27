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ΚΡΗΤΗ

Αρχάνες: Μαζικός ξεσηκωμός αμπελουργών μπροστά στο φάσμα της οικονομικής καταστροφής

αμπελι
clock 14:21 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο παραγωγικός ιστός της Κρήτης, με την Οργάνωση Παραγωγών και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελουργών Αρχανών να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την απόλυτη καταστροφή του κλάδου.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των παραγωγών, η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική, αφήνοντας τα προϊόντα τους στα αζήτητα και τις οικογένειές τους σε απόγνωση.

Μπροστά στο φάσμα του οριστικού αφανισμού του Κρητικού Αμπελώνα, οι αμπελουργοί προχωρούν για πρώτη φορά στα χρονικά σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση.

Το κάλεσμα στη συγκέντρωση

Η Οργάνωση Παραγωγών και ο Συνεταιρισμός απευθύνουν ανοιχτό, μαζικό κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς, τους φορείς και τους πολίτες της Κρήτης να δώσουν δυναμικό «παρών» το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, στις 15:30 μ.μ στις Αρχάνες.



Οι διοργανωτές ζητούν την πλήρη δημοσιογραφική και τηλεοπτική κάλυψη της συγκέντρωσης, προκειμένου να ακουστεί η φωνή των Κρητικών παραγωγών σε ολόκληρη τη χώρα και να διεκδικηθούν άμεσες λύσεις για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας.

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