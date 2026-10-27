Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από ανεμοστρόβιλο στην Αττάλεια (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος που έπληξε την επαρχία της Αττάλειας, στη νότια Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους ενώ ένας τραυματίσθηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο σπάνιο σ' αυτή την τουριστική περιοχή που θα φιλοξενήσει το Νοέμβριο την επόμενη COP, την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Οι εργάτες ενός εργοταξίου κοιμούνταν όταν έπληξε ο ανεμοστρόβιλος και κατέστρεψε το κοντέινερ στο οποίο στεγάζονταν, διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν.

🌪️ Tornado strikes Antalya, Turkey: Four dead, tower crane toppled A powerful tornado tore through a construction site in the Fevzi Çakmak neighborhood, ripping apart two residential containers housing construction workers. Five workers were thrown out of the containers. Two died at the scene, while two others later died in hospital. The fifth worker suffered minor injuries. The tornado also toppled a massive tower crane, while nearby buildings were largely unaffected. According to Antalya's governor, the destructive tornado only affected the construction site, with no reports of similar incidents elsewhere in the city. https://t.co/GqyJKB5PYS — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026

«Δύο εργάτες έχασαν επιτόπου τη ζωή τους και δύο άλλοι στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει τραυματισθεί ελαφρά. Αντιμετωπίζουμε ένα φυσικό φαινόμενο πολύ ασυνήθιστο, επειδή καμιά καταιγίδα ούτε ανεμοστρόβιλος δεν σημειώθηκε αλλού. Υπήρχε μόνο βροχή», πρόσθεσε.

Το φαινόμενο έπληξε μόνο το σημείο αυτό χωρίς να προκαλέσει ζημιές στη γύρω περιοχή, διευκρίνισε.

Στην Κωνσταντινούπολη, ισχυρές βροχοπτώσεις που άρχισαν τη νύκτα εντάθηκαν το πρωί και προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία. Υπόγειες διαβάσεις πλημμύρισαν σε πολλές συνοικίες της πόλης, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

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