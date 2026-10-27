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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τέσσερις νεκροί από ανεμοστρόβιλο στην Αττάλεια (βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος στην Τουρκία
clock 13:51 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανεμοστρόβιλος που έπληξε την επαρχία της Αττάλειας, στη νότια Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους ενώ ένας τραυματίσθηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της επαρχίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο σπάνιο σ' αυτή την τουριστική περιοχή που θα φιλοξενήσει το Νοέμβριο την επόμενη COP, την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Οι εργάτες ενός εργοταξίου κοιμούνταν όταν έπληξε ο ανεμοστρόβιλος και κατέστρεψε το κοντέινερ στο οποίο στεγάζονταν, διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν.

«Δύο εργάτες έχασαν επιτόπου τη ζωή τους και δύο άλλοι στο νοσοκομείο. Ένα άτομο έχει τραυματισθεί ελαφρά. Αντιμετωπίζουμε ένα φυσικό φαινόμενο πολύ ασυνήθιστο, επειδή καμιά καταιγίδα ούτε ανεμοστρόβιλος δεν σημειώθηκε αλλού. Υπήρχε μόνο βροχή», πρόσθεσε.

Το φαινόμενο έπληξε μόνο το σημείο αυτό χωρίς να προκαλέσει ζημιές στη γύρω περιοχή, διευκρίνισε.

Στην Κωνσταντινούπολη, ισχυρές βροχοπτώσεις που άρχισαν τη νύκτα εντάθηκαν το πρωί και προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία. Υπόγειες διαβάσεις πλημμύρισαν σε πολλές συνοικίες της πόλης, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

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