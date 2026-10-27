Προς παράταση οι δηλώσεις πόθεν έσχες - Τροπολογία για σταθερή προθεσμία υποβολής

Παράταση έως τέλος Δεκεμβρίου για υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες και νέα -σταθερή- καταληκτική ημερομηνία, προβλέπει τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η ρύθμιση αντικαθιστά τον ισχύοντα κανόνα της τρίμηνης προθεσμίας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και προβλέπεται να ισχύσει και για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» του 2026, με χρήση 2025.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, εφόσον ψηφιστεί, η υποβολή θα εξακολουθεί να ξεκινά μετά το κλείσιμο της φορολογικής δήλωσης, αλλά το χρονικό περιθώριο δεν θα εξαρτάται πλέον από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δηλώσεων στην εφορία. Η προθεσμία παραμένει σταθερή, στις 31 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή αφορά στις ετήσιες δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και δεν μεταβάλλει τις διορίες υποβολής αρχικής δήλωσης, την πρώτη φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα ο υπόχρεος, η οποία και δεν εξαρτάται από την υποβολή δηλώσεων Ε1 κάθε έτους.

Τι αλλάζει στην πράξη

Μέχρι σήμερα, η ετήσια δήλωση πόθεν έσχες έπρεπε να υποβληθεί εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για το 2026, η ισχύουσα προθεσμία είναι η 3η Νοεμβρίου, ενώ η τροπολογία μεταφέρει το όριο για τις ετήσιες δηλώσεις του έτους αυτού στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η προς ψήφιση ρύθμιση δεν αφορά μόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, αλλά και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων, βάσει του άρθρου 23 του ν. 5026/2023. Η τροπολογία διευκρινίζει ρητά ότι «εφαρμόζεται και για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025)».

Τι δεν αλλάζει

Η προθεσμία για την αρχική δήλωση πόθεν έσχες παραμένει ως έχει: υποβάλλεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την 16η ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες δηλώσεις όσων διατηρούν την ιδιότητα ή τη θητεία τους, καθώς και τις δηλώσεις που οφείλονται για ένα ή τρία έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας, ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου. Επίσης, η υποβολή συνεχίζει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας pothen.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί, δίνει «ανάσα» στους περίπου 300.000 υπόχρεους και μια πιο προβλέψιμη χρονική διορία, αφού η καταληκτική ημερομηνία θα είναι πλέον σταθερά τα τέλη Δεκεμβρίου και όχι σε συνάρτηση με τη προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τη διάταξη, η ισχύουσα ρύθμιση που ορίζει ότι ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Δ. Π.Κ.) Και η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Κ.) υποβάλλεται εντός τριών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος. Έχει όμως ως αποτέλεσμα «κάθε μετάθεση Φορολογικής προθεσμίας να μετακινεί και την καταληκτική ημερομηνία των ετήσιων Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. Οι υπόχρεοι και οι αρμόδιοι Φορείς χρειάζονται, επομένως, να παρακολουθούν τις μεταβολές Φορολογικής προθεσμίας και να επαναπροσδιορίζουν τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων αυτών, γεγονός που προκαλεί ανασφάλεια δικαίου».

Η προτεινόμενη ρύθμιση «αντικαθιστά την κυμαινόμενη λήξη του τριμήνου με σταθερή ημερομηνία», τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, διατηρώντας ως αφετηρία τη λήξη της φορολογικής προθεσμίας». Η τροπολογία εντάσσεται σε νομοσχέδιο με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων, την ψυχοθεραπεία, το νοσηλευτικό επάγγελμα και ρυθμίσεις για το ΕΣΥ και προβλέπει τα εξής:

«Μεταβολή του χρόνου υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 5026/2023

1. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), περί χρόνου υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, οι λέξεις «εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αρχική Δ.Π.Κ. υποβάλλεται μέσα ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη δέκατη έκτη (16η) ημέρα του μήνα που έπεται της απόκτησης ιδιότητας και δεν επηρεάζεται από χρονικά μεταγενέστερη απόκτηση άλλης ιδιότητας, που εμπίπτει στο Κεφάλαιο Β’.

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από τους υπόχρεους ετησίως, όσο διαρκεί η θητεία της δραστηριότητας ή διατηρείται η ιδιότητα των υπόχρεων και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας.

Ειδικά, για τους υπόχρεους του άρθρου 4, της περ. α) του άρθρου 6 και της περ. α) παρ. 1 του άρθρου 8, η Δ.ΓΙ.Κ. υποβάλλεται και για τρία (3) έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας ή τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της λήξης της θητείας.

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από ίδιο τον υπόχρεο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αποκλειστικά έως 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων του έτους 2026 (χρήση 2025)».

Πηγή: newmoney.gr

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