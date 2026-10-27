Kρήτη: Ξεχώρισε στο TTG Travel Experience 2026 - Διεθνές βραβείο για τη γαστρονομία και τον τουρισμό της

Με κορυφαίες διακρίσεις για τον ΕΟΤ και την Κρήτη ολοκληρώθηκε η ελληνική συμμετοχή στη 63η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG Travel Experience 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας και η προϊσταμένη της, Κυριακή Μπουλασίδου, τιμήθηκαν με το βραβείο TTG Star Award 2026 στην κατηγορία «Destination». Τα TTG Star Awards θεωρούνται τα «Όσκαρ» της ιταλικής τουριστικής αγοράς, ενώ η ανάδειξη των νικητών στις επιμέρους κατηγορίες προκύπτει μετά από ψηφοφορία μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου και των αναγνωστών του περιοδικού TTG Italia, του πλέον έγκριτου και επιδραστικού επαγγελματικού μέσου ενημέρωσης για τον τουρισμό στη χώρα.

Παράλληλα, η Κρήτη απέσπασε το βραβείο GIST Food Travel Award 2026 της Ένωσης Δημοσιογράφων Τουριστικού Ρεπορτάζ (GIST) στην κατηγορία «Καλύτερος Οινογαστρονομικός Προορισμός» . Το βραβείο παρέλαβαν το στέλεχος του ΕΟΤ Ιταλίας, Κατερίνα Μεϊμάρογλου, και ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου.

Στη φετινή διοργάνωση της TTG Travel Experience, στο περίπτερο του ΕΟΤ συμμετείχαν συνολικά 14 συνεκθέτες. Στη διάρκεια της έκθεσης τα στελέχη του Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας και οι εκπρόσωποι των συνεκθετών είχαν ευρύ κύκλο επαφών με δημοσιογράφους, στελέχη τουριστικών γραφείων και σημαντικούς tos για τον συντονισμό μελλοντικών δράσεων, εκδηλώσεων και ταξιδιών εξοικείωσης, με σκοπό τη δυναμική προβολή των ελληνικών προορισμών στη γειτονική χώρα.

Η κυρία Μπουλασίδου πραγματοποίησε, επίσης, ειδική συνάντηση με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και υψηλόβαθμα στελέχη της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων της Ιταλίας (FIAVET), με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μέσω στοχευμένων ενεργειών δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της διοργανώτριας εταιρείας Italian Exhibition Group SPA, στη φετινή έκθεση συμμετείχαν 75 χώρες, 2.800 εμπορικά σήματα-εκθέτες και περισσότεροι από 1.000 διεθνείς αγοραστές (buyers). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε αύξηση 11% στους ξένους εκθέτες και 8% στο διεθνή εκθεσιακό χώρο. Τέλος πραγματοποιήθηκαν περίπου 200 εκδηλώσεις σε εννέα θεματικές αρένες με περισσότερους από 400 ομιλητές, καλύπτοντας καίρια ζητήματα, όπως η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον τουρισμό, η γεωπολιτική και οι νέες καταναλωτικές τάσεις (Travel & Hospitality Vision +27).

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