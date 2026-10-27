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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέρμανση με budget: Πώς να έχετε 22°C στο σπίτι χωρίς να αδειάσει η τσέπη σας

θερμανση
clock 13:45 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος θέρμανσης αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις για κάθε νοικοκυριό, καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο την άνεση όσο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ανάμεσα στις παραδοσιακές και τις σύγχρονες λύσεις, ποια προσφέρει την καλύτερη απόδοση με το χαμηλότερο κόστος;

Η μάχη της απόδοσης: Ποιο ζεσταίνει καλύτερα;

Για τη θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού, το κεντρικό σύστημα καλοριφέρ παραμένει ο βασιλιάς της ομοιομορφίας. Είτε τροφοδοτείται από πετρέλαιο, είτε από φυσικό αέριο ή αντλία θερμότητας, διανέμει τη ζέστη σταθερά σε όλα τα δωμάτια.

Από την άλλη, η σόμπα (ξύλου ή pellet) και το τζάκι προσφέρουν ισχυρή, άμεση και θαλπωρική ζέστη, αλλά με έντονα τοπικό χαρακτήρα. Αν επιλέξετε παραδοσιακό ανοιχτό τζάκι, πρέπει να γνωρίζετε ότι το 80-90% της θερμότητας χάνεται στην καμινάδα. Αντίθετα, ένα ενεργειακό τζάκι ή μια σύγχρονη σόμπα pellet μπορούν να ζεστάνουν αποτελεσματικά έναν μεγάλο ενιαίο χώρο.

ενεργειακή σομπα

Η μάχη της τσέπης: Ποιο κοστίζει λιγότερο; 

Αν εξετάσουμε το κόστος λειτουργίας, τα δεδομένα έχουν ανατραπεί τα τελευταία χρόνια:

• Οι πιο οικονομικές λύσεις: Οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά Inverter βρίσκονται στην κορυφή της οικονομίας, καθώς εκμεταλλεύονται την ενέργεια του περιβάλλοντος και καταναλώνουν ελάχιστο ρεύμα σε σχέση με τη ζέστη που παράγουν.

 

• Η χρυσή τομή: Οι σόμπες pellet και ξύλου προσφέρουν χαμηλό κόστος ανά κιλοβατώρα, αποτελώντας εξαιρετική εναλλακτική για όσους έχουν πρόσβαση σε φθηνή καύσιμη ύλη και χώρο αποθήκευσης.

Το φυσικό αέριο ακολουθεί ως μια βολική και σχετικά οικονομική αστική λύση.

καλοριφερ

• Οι πιο δαπανηρές επιλογές: Το πετρέλαιο θέρμανσης παραμένει μια ακριβή επιλογή λόγω των διεθνών τιμών, ενώ το ανοιχτό τζάκι θεωρείται πλέον «ασύμφορη πολυτέλεια», καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ξύλου με ελάχιστο θερμικό όφελος.

Τελικά, δεν υπάρχει μία ιδανική λύση για όλους. Αν αναζητάτε τη μέγιστη οικονομία και αυτόνομη λειτουργία, η επένδυση σε μια αντλία θερμότητας ή κλιματιστικά είναι η κορυφαία επιλογή. Αν προτιμάτε την παραδοσιακή ζεστασιά για έναν συγκεκριμένο χώρο, η σόμπα pellet ή ένα ενεργειακό τζάκι θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους χωρίς να αδειάσουν το πορτοφόλι σας.

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