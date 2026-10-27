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Ηράκλεια Πρωτοβουλία: Ξενάγηση στη Στοά Μακάσι και την Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης

στοά μακάσι εγκαίνια
clock 14:28 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία οργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της επίσκεψη - ξενάγηση στη Στοά Μακάσι στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, με είσοδο απέναντι από το Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο, η οποία από τον περασμένο Σεπτέμβριο φιλοξενεί  έκθεση ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί από την κ. Κάλλια Νικολιδάκη, αρχαιολόγο στο Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών του Δήμου Ηρακλείου την οποία η Ηράκλεια Πρωτοβουλία ευχαριστεί θερμά για την προσφορά της.

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Ηράκλεια Πρωτοβουλία Ξεναγηση Στοά Μακάσι
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