Ηράκλεια Πρωτοβουλία: Ξενάγηση στη Στοά Μακάσι και την Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης

Η Ηράκλεια Πρωτοβουλία οργανώνει για τα μέλη και τους φίλους της επίσκεψη - ξενάγηση στη Στοά Μακάσι στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, με είσοδο απέναντι από το Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο, η οποία από τον περασμένο Σεπτέμβριο φιλοξενεί έκθεση ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης.

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου στις 11:00 το πρωί από την κ. Κάλλια Νικολιδάκη, αρχαιολόγο στο Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών του Δήμου Ηρακλείου την οποία η Ηράκλεια Πρωτοβουλία ευχαριστεί θερμά για την προσφορά της.

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