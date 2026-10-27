Ζήνα Κουτσελίνη για Μαρία Αντωνά και το σχόλιο για το «μίνι» της

Μετά την ενόχληση που εξέφρασε η Μαρία Αντωνά για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η δημοσιογράφος επανήλθε μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει «Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Δημοκρατία έχουμε, δεν φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας. Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει».

«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

The Voice: Λιμενεργάτης από το Ηράκλειο «τρέλανε» τους coaches

Παπουτσάκη: "Δεν έχει συμβεί ποτέ να είμαι τόσο καιρό μόνη μου, είναι πολύ ωραίο"