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GOSSIP - LIFESTYLE

Ζήνα Κουτσελίνη για Μαρία Αντωνά και το σχόλιο για το «μίνι» της

Κουτσελίνη
clock 15:00 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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 Μετά την ενόχληση που εξέφρασε η Μαρία Αντωνά για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η δημοσιογράφος επανήλθε μέσα από την εκπομπή που παρουσιάζει «Ο Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

«Δημοκρατία έχουμε, δεν φοβόμαστε να λέμε την άποψή μας. Θα λέμε την άποψή μας και σε όποιον αρέσει».

«Είμαστε μια παρέα που δεν φοβάται να λέει τη γνώμη της, σε ό,τι πιστεύει. Έχουμε μια Δημοκρατία και πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε, αυτό που λέμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα και βλέπουμε η άλλη πλευρά μπορεί να βλέπει κάτι άλλο και πάει λέγοντας η ζωή μας…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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