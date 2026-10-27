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ΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Συνάντηση του δημάρχου με τον μητροπολίτη Βέροιας - Με αφορμή την εικόνα της Παναγίας Σουμελά

σουμελα περαμα
clock 15:24 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η παρουσία της ιστορικής εικόνας της Παναγίας Σουμελά στο Ρέθυμνο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του δημάρχου Ρεθύμνης, Γιώργου Μαρινάκη, με τον μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, Παντελεήμονα, σήμερα το μεσημέρι στο δημαρχείο.

Ο δήμαρχος υποδέχθηκε επίσης τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά, αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα Παπαεμμανουήλ, τον πρόεδρο του Ιδρύματος «Παναγία Σουμελά», Γεώργιο Τανιμανίδη, και μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος. Την αντιπροσωπεία συνόδευε ο μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Πρόδρομος, ενώ στη συνάντηση παρέστη και ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Παπαδόσηφος.

Κατά τη συζήτηση έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην πνευματική σημασία της έλευσης της εικόνας και στη συγκίνηση που προκαλεί η παρουσία της στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Η εθιμοτυπική συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ευχών και αναμνηστικών δώρων.

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