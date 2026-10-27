Προειδοποίηση από κορυφαίο οικονομολόγο: «Το βιοτικό επίπεδο στη Γερμανία θα πέσει πάρα πολύ»

Το βιοτικό επίπεδο στη Γερμανία «θα πέσει πάρα πολύ» τα επόμενα χρόνια, προειδοποίησε ο διάσημος οικονομολόγος Χανς-Βέρνερ Ζιν και εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την κατάσταση τόσο στη χώρα του όσο και συνολικά στην Ευρώπη. Επέκρινε επίσης τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς, ενώ επισήμανε ότι η όποια ανάπτυξη χρηματοδοτείται κυρίως από νέο χρέος.

«Το βιοτικό επίπεδο στη Γερμανία θα πέσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή βάση στη μεσαία τάξη, είμαι γενικά απαισιόδοξος», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Ifo του Μονάχου και ανέφερε ως αιτίες κυρίως τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις υψηλές τιμές ενέργειας και τα «υπερβολικά» μέτρα για το περιβάλλον. «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία παγκοσμίως για το τι συμβαίνει στη Γερμανία και την Ευρώπη», επισήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην BILD.

Αναφερόμενος στην πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, ο κ. Ζιν σχολίασε ότι η έστω ισχνή ανάπτυξη που καταγράφεται στη Γερμανία «δεν αφορά διαρθρωτική ανάπτυξη, καθώς χρηματοδοτείται κυρίως από νέο χρέος» και είναι ως εκ τούτου «επικίνδυνη». «Αν ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, τότε η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γερμανίας θα είναι παρελθόν», εκτίμησε, ενώ σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του κ. Μερτς, σχολίασε ότι τα σχέδια για τον φόρο εισοδήματος και την αγορά εργασίας δεν αλλάζουν επί της ουσίας και πολλά πράγματα. «Υπάρχουν λιγότεροι πόροι και πρέπει με κάποιον τρόπο να κατανεμηθούν», τόνισε.

Επικριτικός ήταν ο Χανς-Βέρνερ Ζιν και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τον κανονισμό που αφορά τις εκπομπές καυσαερίων CO2. «Καταστρέφουν την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρόκειται για επίθεση στην καρδιά της βιομηχανίας μας», δήλωσε χαρακτηριστικά και περιέγραψε ως «έργο του διαβόλου», το οποίο πρέπει να καταργηθεί, τους κανόνες για τις αλυσίδες εφοδιασμού. Αναφερόμενος επίσης στους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ, έκανε λόγο για «εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να συμμορφωθούν οι σύμμαχοί του στη Δύση». Ερωτώμενος πάντως σχετικά με την πρόσφατη εμφάνιση του διευθύνοντος συμβούλου της Audi Γκέρνοτ Ντέλνερ στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου σε προεκλογική εκδήλωση στις ΗΠΑ, κατά την οποία ανακοινώθηκε η δημιουργία εργοστασίου της Audi στην πολιτεία της Τζόρτζια, ο Γερμανός οικονομολόγος έδειξε κατανόηση: «Η απόφαση να κατασκευαστεί ένα νέο εργοστάσιο στις ΗΠΑ είναι ορθή. Εδώ στην Ευρώπη δεν γίνεται πλέον τίποτα, επειδή η πολιτική της ΕΕ για το κλίμα απομακρύνει φυσικά τους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Μπορούν πλέον να κατασκευάζουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αλλά οι Κινέζοι είναι καλύτεροι σε αυτό, όπως πιθανότατα και οι Γάλλοι, οπότε αναζητούν μια διέξοδο στην Αμερική», ανέφερε.

Ο κ. Ζιν επέκρινε ακόμη τα σχέδια της Αριστεράς στο Βερολίνο για απαλλοτρίωση ιδιωτικών εταιριών ακινήτων, προκειμένου να διατεθεί φθηνότερη στέγη στους κατοίκους της πρωτεύουσας. «Είναι αδιανόητο να επικαλούμαστε το Σύνταγμα και να θέλουμε να απαλλοτριώσουμε, "για το κοινό καλό" - αυτό είναι σε βάρος του κοινού καλού, διότι οι μεγάλοι επενδυτές του κόσμου θα αποφύγουν τη Γερμανία και θα σταματήσουν να κατασκευάζουν νέες πολυκατοικίες», υποστήριξε.

Απογοήτευση όμως εξέφρασε ο γνωστός οικονομολόγος και για την κατάσταση που επικρατεί στην παιδεία στη Γερμανία: «Η χώρα των ποιητών και των στοχαστών δεν έχει πλέον αξιοπρεπή σχολεία. Απαιτούνται πολύ περισσότερα χρήματα για τα σχολεία και υψηλότεροι μισθοί για τους εκπαιδευτικούς ώστε να έχουμε τους καλύτερους», υπογράμμισε.

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