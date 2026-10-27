Ηράκλειο: Δύο συλλήψεις για απόπειρα ληστείας με μαχαίρι - Ο ένας ανήλικος

Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, εξιχνιάστηκε υπόθεση απόπειρας ληστείας που διαπράχθηκε βραδινές ώρες της 25.10.2026 σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν δύο (2) ημεδαποί (18χρονος και ανήλικος) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και συνελήφθησαν για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι δύο συλληφθέντες αποπειράθηκαν, με την χρήση σωματικής βίας και την απειλή μαχαιριού, να αποσπάσουν από δύο ανήλικους παθόντες το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Επιπλέον συνελήφθη 37χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Συνεληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

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