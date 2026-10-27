Γιώργος Μαζωνάκης: «Φαρμακευτική δηλητηρίαση» έδειξε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων

Τα τρία φαρμακευτικά σκευάσματα, η ποσοτική ανάλυση και η συνδυαστική δράση με 5 ακόμη ουσίες που βρέθηκαν στο μεταθανάτιο δείγμα αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτουν τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι η προποφόλη με τη μιδαζολάμη που χρησιμοποιούνται για τη μέθη μαζί με τη φλουμαζελίνη, το αντίδοτο δηλαδή που χορηγήθηκε για την πράξη όταν η αναπνευστική λειτουργία του Γιώργου Μαζωνάκη έπεσε στο ναδίρ, ανιχνεύθηκαν στο αίμα του και μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε μεγάλη δοσολογία. Εκεί, βρίσκεται το «μυστικό» για αυτό και η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Τοξικολογίας και Ιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης. Σκοπός άλλωστε να διαπιστωθεί η ποσόστωση στο αίμα του τραγουδιστή.

Μόλις καταλήξουν στις τελικές μετρήσεις, θα προχωρήσουν στο τρίτο στάδιο που αφορά στη δράση τους σε συνδυασμό με τις 5 άλλες ουσίες που επίσης εντοπίστηκαν στον οργανισμό του. Δηλαδή την κοκαΐνη, την αριπίπραζολη, την ολανζαπίνη (φάρμακα που υπάγονται στις ψυχοτρόπες ουσίες) και τη λιδοκαΐνη.

Με απλά λόγια, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη φαρμακευτική δηλητηρίαση που οδήγησε σε σοβαρή αναπνευστική δυσλειτουργία. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων που είναι θέμα ημερών να ολοκληρωθούν, θα αποδείξουν τα αίτια της ανακοπής που προκάλεσαν τον θάνατο του.

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα λέει ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα ολοκληρωθεί το πόρισμα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και θα διαβιβαστεί στον ανακριτή για να μπει στη δικογραφία.

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