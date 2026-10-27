Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας 2026: Η συμμετοχή έχει σημασία

Η 27η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο της Εργοθεραπείας στην υγεία, την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εργοθεραπευτών (WFOT), «Participation Matters – Η συμμετοχή έχει σημασία», αναδεικνύει μια θεμελιώδη αρχή της Εργοθεραπείας: ότι η δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει στις δραστηριότητες που επιθυμεί, χρειάζεται ή καλείται να πραγματοποιήσει αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υγεία, την ευημερία και την κοινωνική του συμμετοχή.

Η συμμετοχή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, τονίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών και συνεχίζει:

Είναι το δικαίωμα ενός παιδιού να παίζει και να μαθαίνει, ενός ενήλικα να εργάζεται και να δημιουργεί, ενός ηλικιωμένου να διατηρεί την αυτονομία του, ενός ανθρώπου με αναπηρία ή χρόνια πάθηση να συμμετέχει ισότιμα στην καθημερινή ζωή, αλλά και ενός πρόσφυγα, ενός μετανάστη ή οποιουδήποτε ανθρώπου βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό να έχει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή.

Η Εργοθεραπεία βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσπάθειας.

Οι εργοθεραπευτές, αξιοποιώντας την επιστημονική τους γνώση και μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, υποστηρίζουν άτομα κάθε ηλικίας να αναπτύξουν, να διατηρήσουν ή να ανακτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή. Παρεμβαίνουν όχι μόνο στις δυσκολίες του ατόμου, αλλά και στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και λειτουργικούς παράγοντες που περιορίζουν τις δυνατότητές του. Από τις υπηρεσίες υγείας και αποκατάστασης έως την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία και την κοινότητα, η Εργοθεραπεία συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ουσιαστικής συμμετοχής και συμπερίληψης.

Ο ρόλος της επεκτείνεται και στην υποστήριξη ανθρώπων και πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή ζωή εξαιτίας κοινωνικών ανισοτήτων, εκτοπισμού, φτώχειας, έλλειψης στέγης ή διακρίσεων. Πρόσφυγες, μετανάστες και άτομα που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό μπορεί να στερούνται ευκαιριών συμμετοχής στην εκπαίδευση, την εργασία, την κοινωνική ζωή και σε δραστηριότητες που προσδίδουν νόημα στην καθημερινότητά τους. Η Εργοθεραπεία, μέσα από παρεμβάσεις προσανατολισμένες στο άτομο, την κοινότητα και το περιβάλλον, συμβάλλει στην άρση των εμποδίων αυτών, στην ενδυνάμωση των ανθρώπων και στην προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Από την αναγνώριση του ρόλου στην ουσιαστική πρόσβαση

Στην Ελλάδα, παρά τη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για υπηρεσίες Εργοθεραπείας, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις ως προς την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών, την επαρκή στελέχωση των δημόσιων δομών και τη θεσμική κατοχύρωση της ασφαλούς και ποιοτικής παροχής υπηρεσιών.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ - ΝΠΔΔ) συνεχίζει να διεκδικεί:

Την ενίσχυση της παρουσίας των εργοθεραπευτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, ψυχικής υγείας και κοινωνικής φροντίδας



Την ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση όλων των ατόμων που ζουν στη χώρα σε ποιοτικές υπηρεσίες Εργοθεραπείας



Τη θεσμοθέτηση σαφούς πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των χώρων παροχής υπηρεσιών Εργοθεραπείας, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών



Την αναγνώριση και αξιοποίηση του επιστημονικού ρόλου των εργοθεραπευτών στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας, αποκατάστασης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης



Την ανάπτυξη υπηρεσιών Εργοθεραπείας στην κοινότητα, με ιδιαίτερη μέριμνα για ευάλωτες και κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες, με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής συμμετοχής, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ισότιμης πρόσβασης σε ευκαιρίες.



Η ουσιαστική συμμετοχή δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο όσων έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τις κατάλληλες υπηρεσίες. Απαιτεί πολιτικές που αίρουν τα εμπόδια, ενισχύουν την προσβασιμότητα και διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες για όλους.

Η συμμετοχή είναι υπόθεση όλων μας

Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών απευθύνει μήνυμα προς την Πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας, την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία: Μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς δεν αρκεί να αναγνωρίζει το δικαίωμα στη συμμετοχή. Οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την άσκησή του.

Τιμούμε σήμερα τους εργοθεραπευτές που, με επιστημονική επάρκεια, συνέπεια και αφοσίωση, εργάζονται καθημερινά για να μπορούν όλοι να κάνουν όσα έχουν σημασία στη ζωή τους. Γιατί η Εργοθεραπεία δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση δεξιοτήτων. Αφορά τη δυνατότητα του ανθρώπου να ζει, να επιλέγει, να δημιουργεί και να συμμετέχει.

Η συμμετοχή έχει σημασία. Η Εργοθεραπεία την κάνει δυνατή.

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.

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