Παπαδάκης: "Δεν άξιζε στον πατέρα μου να φύγει πικραμένος από τον ΑΝΤ1, μέχρι και με έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή"

Ο Φοίβος Παπαδάκης μίλησε στην εκπομπή Πρώτος Καφές και αποκάλυψε πως ο πατέρας του, Γιώργος, έφυγε πικραμένος από τον ΑΝΤ1, σημειώνοντας πως δεν του άξιζε, καθώς είχε κάνει τα πάντα για το κανάλι και το «Καλημέρα Ελλάδα».

Παράλληλα, επισήμανε πως ο παρουσιαστής δεν έλειψε μέρα από το πόστο του και έβλεπε την εκπομπή σαν «παιδί του»

«Είχε μία πίκρα όταν έφυγε από τον ΑΝΤ1 και αυτό είναι κάτι που με στενοχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πιστεύω, ότι δεν άξιζε στον άνθρωπο αυτόν, έχοντας δώσει τόσα πολλά γενικότερα στην ελληνική δημοσιογραφία και στην ελληνική τηλεόραση αλλά πόσο μάλλον στον ΑΝΤ1, να φύγει πικραμένος. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε τα πάντα. Θυμάμαι με χιόνια, με καταιγίδες, δεν είχε λείψει ποτέ από την εκπομπή. Μέχρι και με ένα μικρό έμφραγμα είχε κάνει εκπομπή. Ήταν πάντα παρών. Ο ένας λόγος ότι ήταν η ζωή του όλη, ήταν δημοσιογράφος στο 100%. Αλλά έφυγε πικραμένος γιατί θεωρούσε πως το "Καλημέρα Ελλάδα" ήταν ένα ακόμη παιδί του, ένα ακόμα αδελφάκι μου», είπε.

«34 χρόνια η πρωινή ζώνη ήταν ταυτόσημη με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν ο άνθρωπος που την έχτισε στην ουσία. Έχω ακούσει από πάρα πολλούς ανθρώπους ότι τους είναι δύσκολο να ανοίξουν την τηλεόραση στις 7-8 και να μην υπάρχει η φωνή του. Για εμένα αυτό έχει συναισθηματικό βάρος. Δεν μπορώ να ανοίξω το πρωί την τηλεόραση. Το λέω ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Δεν κρίνω τους υπόλοιπους, καμία σχέση. Αναφέρομαι μόνο στην απουσία του. Κι εγώ ως παιδί, πριν πάω σχολείο, στο δημοτικό, έβλεπα ΑΝΤ1 γιατί ήταν ένας τρόπος να βλέπω τον πατέρα μου, γιατί μου έλειπε. Πολλές φορές πήγαινα πίσω από την τηλεόραση και νόμιζα ότι είναι κάπου μέσα και χτυπούσα και έλεγα "μπαμπά βγες". Οπότε μου είναι πολύ δύσκολο, δεν το έχω καταφέρει ακόμα».

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