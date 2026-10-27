Ηράκλειο: Έναρξη ασφαλτοστρώσεων στις οδούς Απέλλου και Ζεύξιδος στις Τρεις Βαγιές

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 θα ξεκινήσουν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στις οδούς Απέλλου και Ζεύξιδος στις Τρεις Βαγιές εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών, θα είναι περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.

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Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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