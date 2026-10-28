Τι θα φάμε σήμερα; Πατάτες φούρνου με λεμόνι και μουστάρδα

Υλικά



1 κιλό πατάτες (περίπου 5 πατάτες)



Χυμός από 2 λεμόνια



2 κ.σ. απαλή μουστάρδα



1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο



1 κ.γ. ρίγανη



1 σκελίδα σκόρδο



Αλάτι και πιπέρι







Εκτέλεση



Καθαρίστε τις πατάτες, πλύντε τις και κόψτε τις σε φέτες. Βάλτε τις σε ένα ταψί μαζί με το σκόρδο.



Σε ένα μπολ ανακατέψτε τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι.



Περιχύστε τις πατάτες με το μείγμα και ανακατέψτε καλά.



Σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα, για 30 λεπτά.



Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και συνεχίστε το ψήσιμο για περίπου 30 λεπτά ακόμη, μέχρι οι πατάτες να μαλακώσουν και να ροδίσουν.

Πηγή: newsbeast.gr

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