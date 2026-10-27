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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75: Νέα νίκη σε νέο θρίλερ-Νίκη Περιστερίου

panathinaikos
clock 23:43 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέο θρίλερ στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό, που κατάφερε και βρήκε τον τρόπο να κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο με 80-75 για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι δεν ήταν ιδιαίτερα καλοί, έκαναν αρκετά λάθη, αλλά στο φινάλε ήταν πιο ψύχραιμοι και πήραν την έκτη νίκη τους στο ΟΑΚΑ σε επτά ματς.

Δεκάλεπτα: 18-19, 40-37, 60-61, 80-75

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκη,ς Φρανσίσκο 6 (0/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Μπάντιο 1, Σλούκας 3 (5 ασίστ), Χέιζ-Ντέιβις 7 (1/1 τρίποντο, 3 λάθη), Γκραντ 2, Ναν 20 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Λεσόρ 13 (11 ριμπάουντ), Γιαμπουσέλε 9 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μπόνγκα 4, Ερναγκόμεθ 11 (2/2 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Φαλ 4 (4 ριμπάουντ)

ΑΡΜΑΝΙ (Ποέτα): Μπαρνέλ 2 (4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κόουλ 10 (1/1 τρίποντο, 4 ασίστ), Ράιτ 9 (4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Ντιοπ 4 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπολμάρο 10 (1/5 δίοποντα, 2/6 τρίποντα), Τόμπσον 10 (2), Ρίτσι, Χολ 15 (2/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκούντουριτς 3 (1), Μάθιους 2, Μπούκερ 10 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη)

#Τρία στα τρία και πρώτη θέση για το Περιστέρι στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 80-72 της Μούρθια στην Ισπανία και προελαύνει στον 4ο όμιλο της διοργάνωσης. 



Τα δεκάλεπτα: 15-16, 33-34, 50-60, 72-80

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 23 (4), Φιντς 23 (1), Πέιν 9, Ιτούνας, Γκιουζέλης 3 (1), Φράιντελ, Χατζηδάκης 5, Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 2, Άντερσον 3, Νικολαΐδης 8

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