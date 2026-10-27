Γερμανία: Σε αναζήτηση εμπορικών συμφωνιών στην Ασία ο Φρίντριχ Μερτς

Για «νέα εποχή», με περιορισμένη εξάρτηση από την Κίνα, έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από την Σιγκαπούρη, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία, η οποία έχει ως στόχο τη σύναψη συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών. Ο κ. Μερτς ανέδειξε επίσης τις επενδυτικές ευκαιρίες στη Γερμανία και στην Ευρώπη και τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της άμυνας, της κυβερνοασφάλειας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είμαι εδώ για να διαλύσω τυχόν ανησυχίες σχετικά με αβεβαιότητες στην Ευρώπη», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ και τόνισε ότι με τη γερμανική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του «οι επενδυτικές ευκαιρίες βελτιώνονται συνεχώς». Όπως είπε, κατά τις συνομιλίες του συνάντησε «μεγάλη εμπιστοσύνη για τη Γερμανία και την Ευρώπη ως επενδυτικούς προορισμούς» και διαβεβαίωσε ότι «ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να παραμείνει ένας σταθερός και αξιόπιστος οικονομικός εταίρος». «Οι επενδυτές μας είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές. Δεν επενδύουν μόνο για έναν εκλογικό κύκλο», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Γουόνγκ και διαβεβαίωσε ότι η Σιγκαπούρη πιστεύει «στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της Γερμανίας και της Ευρώπης».

Αναφερόμενος στους τρεις στόχους της περιοδείας του στην Ασία, ο καγκελάριος έκανε λόγο για «κοινά συμφέροντα» μεταξύ της Σιγκαπούρης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας και, με το βλέμμα στην Κίνα χωρίς να την κατονομάσει, υπογράμμισε ότι, «εάν καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες από κοινού, τότε η ανεξαρτησία μας από άλλες χώρες θα είναι επίσης σημαντικά μεγαλύτερη». «Η ευημερία μας εξαρτάται από τις ανοιχτές εμπορικές οδούς. Το ίδιο και η ασφάλειά μας. Γι' αυτό ταξιδεύω στη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα: για περισσότερο εμπόριο, ασφαλείς πρώτες ύλες και θέσεις εργασίας στη Γερμανία», είχε δηλώσει προηγουμένως ο κ. Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

Μιλώντας επίσης στην λεγόμενη «Διάλεξη της Σιγκαπούρης», ο Γερμανός καγκελάριος αναφέρθηκε σε «νέα εποχή» και σε ένα όραμα για «σημαντικές περιφερειακές συμφωνίες». Κεντρικός του στόχος είναι άλλωστε η σύναψη συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Σύμβασης για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση (CPTPP). «Ας συνεργαστούμε για μια σημαντική διαπεριφερειακή συμφωνία με τα μέλη της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης», δήλωσε ο κ. Μερτς, ενώ τάχθηκε και υπέρ της σύνδεσης της ΕΕ με μεμονωμένες χώρες. «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, συνάπτουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ άλλων με την Ινδονησία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Μαλαισία. Δεν θέλω να σταματήσουμε εκεί», τόνισε. Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη διεύρυνση των εταιρικών σχέσεων της Γερμανίας στην περιοχή και, ως εκ τούτου, για τη μείωση της εξάρτησής της από την Κίνα. Αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος του ταξιδιού του καγκελάριου, όπως είχε διατυπωθεί από την κυβέρνηση εκ των προτέρων. Μακροπρόθεσμα, «στοχεύουμε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN», σημείωσε ο Καγκελάριος.

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση (CPTP) ιδρύθηκε το 2018 για τη μείωση των εμπορικών φραγμών. Περιλαμβάνει δώδεκα χώρες σε πέντε ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων του Καναδά, της Αυστραλίας, της Χιλής και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η ASEAN περιλαμβάνει ένδεκα χώρες στην Ασία με συνολικό πληθυσμό 700 εκατομμυρίων. Η διαπραγμάτευση και η σύναψη εμπορικών συμφωνιών δεν αποτελεί ωστόσο ευθύνη της γερμανικής κυβέρνησης, καθώς η ΕΕ εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη της.

«Χτίζουμε ένα δίκτυο εταίρων με τους οποίους μοιραζόμαστε κοινές θεμελιώδεις αξίες και συμφέροντα. Αυτή η νέα εποχή μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ», συνέχισε ο κ. Μερτς στην ομιλία του και, σχετικά με τον ρόλο της Κίνας στην παγκόσμια πολιτική, δήλωσε ότι εγείρει «βαθιά ερωτήματα σχετικά με το εμπόριο, την ασφάλεια και τη διεθνή τάξη», αλλά τάχθηκε σαφώς κατά της αποσύνδεσης από τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία μετά τις ΗΠΑ. Αυτό θα ήταν «ένα μεγάλο λάθος», είπε. «Δεν θα μας καθιστούσε ούτε ασφαλέστερους ούτε πιο ευημερούντες». Επισήμανε επίσης την ευθύνη της Κίνας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου υπάρχουν τεράστιες εδαφικές διαφορές με γειτονικές χώρες και κάλεσε το Πεκίνο να συμβάλει σε μια ειρηνική λύση για την Ουκρανία. «Ενθαρρύνουμε την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να επιφέρει μια δίκαιη ειρήνη, αντί να επιτρέψει τον επιθετικό πόλεμο της Μόσχας», τόνισε.

Αυτές τις μέρες θα επισκεφθεί το Πεκίνο ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος έχει επίσης στόχο να ζητήσει από την κινεζική ηγεσία να ασκήσει την επιρροή της στη Μόσχα.

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