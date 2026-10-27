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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: «Έπεσε» μαχόμενος στην Κωνσταντινούπολη ο ΠΑΟΚ

παοκ
clock 20:48 | 27/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πάλεψε μέχρι την ύστατη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, εν τέλει, δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι την... πηγή και να πιει νερό απόψε, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Ηττήθηκε, για την 5η αγωνιστική του EuroCup, από την τουρκική ομάδα με 84-81, αποτέλεσμα με το οποίο έκανε το δεύτερο «στραβοπάτημά» του στη διοργάνωση.

Ο «Δικέφαλος»... πλήρωσε τα -κατά διαστήματα- αμυντικά κενά του, τα 15 λάθη του και είχε ηρωικό στο παρκέ τον Τζέντι Όσμαν (30 πόντοι, με 5/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Κορυφαίος για την Μπαχτσεσεχίρ ήταν ο Μαλακάι Φλιν (28 πόντοι, με 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα) .

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81

ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ (Σάσα Τζόρτζεβιτς): Ριντ 17 (1), Αβράμοβιτς 4, Ίνγκλις 5, Χαρτάλι 3, Φλιν 28 (4), Κάβανο 11 (2), Πονίτκα 9, Γουίλιαμς 3, ΝτιΛίο, Σιπάχι 3 (1), Μίτροβιτς 1.

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Ταϊρί 10 (2), Όσμαν 30 (5), Αλεξάντερ 12, Χουγκάζ , Χάτζινς, Φόστερ 20 (2), Μοτιεγιούνας, Μουρ 2, Καλάθης 2, Μπαζίνας .

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