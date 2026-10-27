Μακελειό στην Αιθιοπία: Πάνω από 60 Ορθόδοξοι Xριστιανοί σφαγιάστηκαν στην Ορόμια

Αντιμέτωπη με ένα νέο, αδιανόητο λουτρό αίματος βρίσκεται η Αιθιοπία, καθώς τουλάχιστον 60 Ορθόδοξοι χριστιανοί έχασαν τη ζωή τους σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή της Ορόμια. Η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία απευθύνει δραματική έκκληση προς τις αρχές να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό και να οδηγήσουν τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή φρίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Τεουαχέντο, το διπλό θανατηφόρο χτύπημα εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις στην ευρύτερη ζώνη Άρσι. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην περιοχή Μέρτι, αφήνοντας πίσω της 14 νεκρούς . Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ακολούθησε ένα ακόμη πιο αιματηρό χτύπημα στην περιοχή Σίρκα, όπου σφαγιάστηκαν 46 άνθρωποι.

Ο απολογισμός της τραγωδίας δεν σταματά στους νεκρούς. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τουλάχιστον 20 σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Η Εκκλησία περιέγραψε τα γεγονότα ως «άγριες και ανελέητες σφαγές» που παραβιάζουν κατάφωρα το συνταγματικό δικαίωμα στη ζωή και τη θρησκευτική ελευθερία, απαιτώντας από το κράτος να καταδικάσει άμεσα τα εγκλήματα και να αποτρέψει νέο κύκλο βίας.

🇪🇹 60 Christians were killed in Ethiopia in a single week, and the government and rebels are blaming each other. The Ethiopian Orthodox Church says 14 believers were killed in one attack on October 20, and 46 more in another just 4 days later, both in the Oromiya region surrounding the capital, Addis Ababa. Over 20 homes were burned, and more than 20 people are in hospital with severe injuries. The regional government says a rebel alliance carried out the attacks to spark religious conflict, without offering any evidence. A source linked to the rebels says the government did it. That alliance formed just last month, with 7 armed groups vowing to overthrow PM Abiy Ahmed. While both sides point fingers, the families of 60 people are left burying their dead. Source: Reuters / Writer: Julie https://t.co/qa5WodwTOG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 27, 2026

Αλληλοκατηγορίες και σκιές για θρησκευτικό πόλεμο

Από την πλευρά της τοπικής κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Ορόμια, Χάιλου Αντούγκνα, επέρριψε την απόλυτη ευθύνη για το μακελειό στους αντάρτες του Απελευθερωτικού Στρατού των Ορόμο (OLA). Όπως υποστήριξε, οι αντάρτες και οι σύμμαχοί τους επιχειρούν εσκεμμένα να υποδαυλίσουν εθνοτικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, προκειμένου να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις πρόσφατες στρατιωτικές τους ήττες στη βόρεια Αιθιοπία. Ο Αντούγκνα εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, δεσμευόμενος ότι οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ υποσχέθηκε αρωγή στους τραυματίες και τους εκτοπισμένους.

🚨 ETHIOPIAN CHRISTIANS MOURN 60 MASSACRED IN DEADLY ISLAMIST ATTACKS Ethiopia’s Orthodox Christian community mourns 60 innocent Christians killed in two attacks on October 20 and 24 in Oromia. The Church condemned the “brutal and merciless massacres” and demanded protection for Christians and justice for the victims. — Mossadil Commentary (@MOSSADil) October 27, 2026

Ο OLA, ωστόσο, δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις τελευταίες σφαγές. Στο πρόσφατο παρελθόν, ο ηγέτης της οργάνωσης, Κούμσα Ντιρίμπα, γνωστός και ως Τζάαλ Μάρο, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά ότι οι μαχητές του στοχοποιούν αμάχους, δηλώνοντας πως ο πόλεμός τους δεν στρέφεται εναντίον του λαού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο OLA αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης συμμαχίας επτά ένοπλων ομάδων που σχηματίστηκε τον φετινό Σεπτέμβριο, με διακηρυγμένο στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άμπιι Αχμέντ. Στη συμμαχία συμμετέχουν επίσης το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι και το Εθνικό Κίνημα Αμάρα Φάνο.

«Η κορυφή του παγόβουνου»

Η κατάσταση στην Ορόμια, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Αιθιοπίας με περίπου 40 εκατομμύρια κατοίκους, παραμένει εκτός ελέγχου. Η περιοχή μαστίζεται από ανελέητες συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και του OLA ήδη από το 2018, ενώ στο χάος έχουν παρεισφρήσει και άλλες ένοπλες εγκληματικές ομάδες που επιδίδονται σε δολοφονίες, εκβιασμούς και απαγωγές.

Ερευνητές του ΟΗΕ έχουν κατηγορήσει τον OLA για σωρεία εγκλημάτων.

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