Βραζιλία: «Σε πτήση για τις ΗΠΑ ο Μπολσονάρο - Θα ζητήσει πολιτικό άσυλο» σύμφωνα με ΜΜΕ

Ο υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας Φλάβιο Μπολσονάρο που ηττήθηκε στις εκλογές από Λούλα ντα Σίλβα, αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του αυτή την Τρίτη (27/10) παρότι το διαβατήριό του είχε ακυρωθεί με δικαστική εντολή αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη εφημερίδα Μetropoles ο τελικός προορισμός του φέρεται να είναι η Φλόριντα σύμφωνα με πληροφορία που επιβεβαιώθηκε από άτομα κοντά στην οικογένεια του γερουσιαστή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η επιχείρηση για την απόδραση του Φλάβιο Μπολσονάρο οργανώθηκε από συμμάχους του στη Βραζιλία και τις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη ενημερωθεί για να εξασφαλίσει υποστήριξη.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής αναμένεται να υποβάλει επίσημα αίτημα για «πολιτικό άσυλο» στην κυβέρνηση Τραμπ μόλις φτάσει σε αμερικανικό έδαφος.

Ακυρώθηκε το διαβατήριό του

Νωρίτερα οι αρχές της Βραζιλίας ακύρωσαν το διαβατήριο του γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρο την Τρίτη (27/10), αφού δεν συμμορφώθηκε με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου να το παραδώσει, σύμφωνα με δύο πηγές από την ομοσπονδιακή αστυνομία, η οποία προσπαθούσε να εντοπίσει τον πρώην υποψήφιο για την προεδρία.

Ο γερουσιαστής, που ηττήθηκε την Κυριακή στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η αστυνομία του ζήτησε να παραδώσει τα διαβατήριά του, με απόφαση του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοραές.

Ο μεγαλύτερος γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κάτι που αρνείται ότι διέπραξε.

Είναι άγνωστο το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές της Αργεντινής διέψευσαν την πληροφορία που μεταδόθηκε από μέσα ενημέρωσης της χώρας, σύμφωνα με την οποία ο Μπολσονάρου επιχείρησε να διαφύγει από τη Βραζιλία περνώντας από τη γειτονική χώρα.

«Η Εθνική Διεύθυνση Μετανάστευσης δεν κατέγραψε καμία είσοδο του Φλάβιο Μπολσονάρου στη Δημοκρατία της Αργεντινής» ανέφερε η προεδρία με μια λακωνική ανακοίνωση, εξηγώντας ότι την εξέδωσε ως απάντηση στις εικασίες του Τύπου.

Ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το κανάλι ΤΝ, μετέδωσαν ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου επιχείρησε να περάσει στην Αργεντινή όπου τον περίμενε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, πιθανότατα για να τον μεταφέρει στις ΗΠΑ.

Όλα είναι ψέματα, (ο Μπολσονάρου) δεν μπήκε σε αυτή τη χώρα» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή του υπουργείο Ασφαλείας.

Το ιδιωτικό αεροπλάνο πέταξε κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Μπουένος Άιρες στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Ιγκουάσου, μια πόλη της βορειοανατολικής Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία. Σύμφωνα με την προεδρία, με αφορμή τα ρεπορτάζ οι αρχές ερεύνησαν το αεροσκάφος αυτό και το πλήρωμά του και διαπίστωσαν ότι όλα τα έγγραφα ήταν νόμιμα και δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο πτήσης που να περιλάμβανε την οικογένεια Μπολσονάρου.

Εξάλλου, ο εκπρόσωπος της προεδρίας διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα αίτημα ασύλου» εκ μέρους του Βραζιλιάνου γερουσιαστή, στενού συμμάχου του υπερφιλελεύθερου προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος τον στήριξε ενεργά κατά την προεκλογική περίοδο.

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