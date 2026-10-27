Κρήτη: Εντοπίστηκε σορός ανοιχτά της Αγίας Ρουμέλης

Σορός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα σε απόσταση περίπου πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε στην περισυλλογή της σορού από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, η σορός μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του νεκρού, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

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