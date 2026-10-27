Σκελετός δεινοσαύρου δημοπρατήθηκε για 47,3 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη

Ο σκελετός ενός νεοαναγνωρισμένου είδους δεινοσαύρου, που αρχικά είχε θεωρηθεί ότι ανήκε σε νεαρό Τυραννόσαυρο Ρεξ, πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων (35,5 εκατομμυρίων λιρών).

Ο σκελετός, με το παρατσούκλι «Τζόντι» (Jodi), έχει ύψος περίπου 3 μέτρα και δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη. Η πώληση πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την επιβεβαίωση από ερευνητές ότι ο σκελετός ανήκει σε ξεχωριστό γένος δεινοσαύρων.

Το σαρκοφάγο ζώο της Ύστερης Κρητιδικής περιόδου αναμενόταν να πωληθεί έναντι τουλάχιστον 9 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν βγήκε στο σφυρί την Τρίτη. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μετά την πώληση ενός Τυραννόσαυρου Ρεξ από τον οίκο Sotheby's τον Ιούλιο, ο οποίος, με το παρατσούκλι «Γκας» (Gus), έφτασε στο ποσό-ρεκόρ των 50,1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πώληση αναζωπυρώνει τη συζήτηση στους επιστημονικούς κύκλους σχετικά με το αν τα απολιθώματα δεινοσαύρων πρέπει να πωλούνται σε ιδιώτες ή να εκτίθενται σε δημόσιους χώρους.

Ο οίκος Sotheby's περιέγραψε τον «Τζόντι» ως έναν «εξαιρετικά διατηρημένο σκελετό, έτοιμο για έκθεση», ο οποίος αποτελείται από περίπου 191 απολιθωμένα οστικά στοιχεία και διαθέτει ένα «υπέροχα διατηρημένο, σχεδόν πλήρες κρανίο».

Ο οίκος δημοπρασιών πρόσθεσε ότι ο Νανότυραννος είναι «ένας από τους μόλις τρεις τέτοιους σκελετούς που είναι γνωστοί στην επιστήμη». Σύμφωνα με τον Sotheby's, το συγκεκριμένο δείγμα είναι το πρώτο που διατίθεται προς πώληση μετά την επιβεβαίωση της ύπαρξης του γένους από Αμερικανούς ερευνητές τον περασμένο Οκτώβριο.

Η ταυτότητα του αγοραστή, ο οποίος επικράτησε έπειτα από μια συναρπαστική διαδικασία υποβολής προσφορών διάρκειας 12 λεπτών, στην οποία συμμετείχαν έξι ενδιαφερόμενοι, δεν έχει αποκαλυφθεί.

Η Μέγκαν Τζένκινς (Megan Jenkins), παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, δήλωσε την Τρίτη στην εκπομπή Today του BBC Radio 4 ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιστήμονες πίστευαν πως ο Νανότυραννος ήταν ουσιαστικά ένας έφηβος Τυραννόσαυρος Ρεξ.

«Ωστόσο, είναι πολύ μικρότερος και έχει πολύ πιο λεπτή σωματική διάπλαση. Είναι, λοιπόν, ένα ζώο με κομψό και λεπτό σώμα, με δόντια σαν λεπίδες, κατάλληλα για να κόβει το κρέας», εξήγησε η Τζένκινς.

Ο Τυραννόσαυρος Ρεξ και ο Νανότυραννος έζησαν την ίδια γεωλογική περίοδο, πριν από περίπου 67 εκατομμύρια χρόνια.

Ο «Τζόντι» είχε αρχικά παρουσιαστεί ως νεαρός Τυραννόσαυρος Ρεξ στη διεθνή έκθεση τέχνης Frieze Masters στο Λονδίνο, τον Οκτώβριο του 2023, πριν από την επιστημονική ταξινόμηση του γένους Νανότυραννος.

Ο σκελετός ανακαλύφθηκε στην αμερικανική πολιτεία της Μοντάνα από την κτηνοτρόφο Τζόντι Πίρσον (Jodi Pierson), σε έκταση ιδιοκτησίας της στον γεωλογικό σχηματισμό Χελ Κρικ (Hell Creek), μια περιοχή που έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένων παλαιοντολογικών ερευνών. Στη συνέχεια, ανασκάφηκε από τον επαγγελματία παλαιοντολόγο Κλέιτον Φιπς (Clayton Phipps).

Ο Φιπς είχε ανακαλύψει επίσης το διάσημο απολίθωμα «Μονομαχούντες Δεινόσαυροι» (Dueling Dinosaurs). Το εύρημα περιλαμβάνει τα απομεινάρια ενός Νανότυραννου και ενός Τρικεράτοπα, τα οποία φαίνεται να βρίσκονταν σε μάχη. Ανακαλύφθηκε το 2006, σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο «Τζόντι».

Η ανακάλυψη των «Μονομαχούντων Δεινοσαύρων» αποδείχθηκε καθοριστική για την έρευνα των Λίντσεϊ Ζάνο (Lindsay Zanno) και Τζέιμς Νάπολι (James Napoli), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Νανότυραννος αποτελεί ξεχωριστό γένος από τον Τυραννόσαυρο Ρεξ. Η επιστημονική τους δημοσίευση έβαλε τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών σχετικά με το αν επρόκειτο για διαφορετικούς δεινοσαύρους.

Οι ανησυχίες των επιστημόνων για τις δημοπρασίες απολιθωμάτων

Η δημοπρασία του «Τζόντι» πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι δημοπρασίες ενδέχεται να σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής στη συλλογή απολιθωμάτων από υπερπλούσιους ιδιώτες.

Μετά την πώληση του «Γκας», ερευνητές είχαν δηλώσει στο BBC ότι τέτοια ευρήματα θα πρέπει να εκτίθενται σε δημόσιους χώρους, όπου οι επιστήμονες θα μπορούν να τα μελετούν πιο ελεύθερα.

Ο καθηγητής παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου Στιβ Μπρουσάτε (Steve Brusatte), ο οποίος έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος στις ταινίες «Jurassic Park», είχε χαρακτηρίσει την πώληση του Τυραννόσαυρου Ρεξ τον Ιούλιο «ανησυχητική», μιλώντας στην εκπομπή What in the World του BBC World Service.

«Δεν γνωρίζω κανένα μουσείο ή πανεπιστήμιο που να μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο τίμημα», είχε δηλώσει.

«Φανταστείτε να ανήκε η Μόνα Λίζα αποκλειστικά σε έναν πάμπλουτο άνθρωπο, να μην εκτίθετο και να μην μπορούσε ο κόσμος να τη δει και να την απολαύσει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος είχε εκφράσει την ελπίδα να μη μετατραπούν τέτοιες πωλήσεις σε τάση, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση του κοινού.

Σχολιάζοντας τη δημοπρασία του «Τζόντι», ο Μπρουσάτε χαρακτήρισε «οδυνηρό» το ενδεχόμενο ο σκελετός να εξαφανιστεί από τη δημόσια θέα.

«Μόλις πρόσφατα διαπιστώσαμε ότι ο Νανότυραννος είναι πραγματικό, ξεχωριστό γένος και τώρα ένας από τους καλύτερους σκελετούς του πρόκειται να πουληθεί στον πλειοδότη. Είναι οδυνηρό να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να καταλήξει στα θησαυροφυλάκια ενός συλλέκτη, αντί να εκτεθεί σε ένα μουσείο, όπου θα μπορούσε να εντυπωσιάσει και να εμπνεύσει παιδιά, οικογένειες και το ευρύ κοινό», δήλωσε στο BBC.

Από την πλευρά της, η Τζένκινς ανέφερε στην εκπομπή Today την Τρίτη ότι το ζήτημα έχει δύο πλευρές, καθώς η ανασκαφή τέτοιων ευρημάτων απαιτεί πολύ χρόνο, προσπάθεια και χρήματα.

«Δεν κατηγορώ τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην ανακάλυψη επειδή θέλουν να το πουλήσουν έναντι ενός τόσο μεγάλου ποσού», δήλωσε.

«Αν και η προοπτική αυτή είναι τρομακτική, στην πραγματικότητα πολλά από αυτά τα ευρήματα έχουν καταλήξει στη δημόσια θέα [...] Αυτά τα απολιθώματα αναμφίβολα θα καταλήξουν κάποια στιγμή σε κάποιο μουσείο», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: BBC

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