Κύπελλο Ελλάδας: Διπλό μισή... πρόκριση για την Κηφισιά στην Τρίπολη -Η βαθμολογία

Μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στα πρώτα παιχνίδια της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η Κηφισιά έφυγε με σπουδαία νίκη 2-0 απ’ την Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα και πολλαπλασίασε τις ελπίδες της για την πρόκριση στις νοκ-άουτ φάσεις του θεσμού.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο είχε την πρώτη καλή στιγμή με το πλασέ του Θεοδωρίδη στο 6’, το οποίο «έβγαλε» ο Κακαδιάρης. Στο 8’ ο Αστέρας είχε τη δική του καλή ευκαιρία με τον Κιμπιόκα που σούταρε άουτ, για να έρθει το 1-0 για την αθηναϊκή ομάδα με ένα τρομερό σουτ του Εμπουλά στο 41’ που άφησε... άγαλμα τον Κακαδιάρη.

Στο 51’ ο Πολυκράτης έβγαλε υποδειγματική ασίστ προς τον Θεοδωρίδη, ο οποίος έπιασε το σουτ στον αέρα με το αριστερό και έκανε το 2-0, «σφραγίζοντας» τη νίκη της Κηφισιάς. Οι γηπεδούχοι είχαν μία τελευταία καλή στιγμή στο 90’+2’, όταν ο Καλτσάς έκανε ένα ωραίο σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο Αναγνωστόπουλος είπε «όχι» σε μια εξαιρετική επέμβαση.

Διαιτητής: Ελευθέριος Κατόπης (Σάμου)



Κίτρινες: 26’ Αποστολάκης, 48’ Πολυκράτης, 54’ Αμπάντα.



ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (70’ Μακέντα), Καλτσάς, Γκέζος, Τσίκο (61’ Κουρμπέλης), Έντερ Γκονζάλες (46’ Μπουζούκης), Ορόσκο (61’ Κετού), Κιμπιόκα (61’ Παπακανέλλος), Ρικαρντίνιο.



ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (46’ Κυριόπουλος), Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Σόουζα (70’ Φαν Έιμα), Πολυκράτης (53’ Αμπάντα), Γιάγκνε, Μπένι, Μαγγανάς, Εμπουλά (64’ Ζέρσον Σόουζα), Θεοδωρίδης (64’ Χριστόπουλος).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου 0-1

Αστέρας Τρ – Κηφισιά 0-2

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Μαρκό – Ολυμπιακός (15:00)

Νέστος Χρ.– Καλαμάτα (15:00)

Παναθηναϊκός – Άρης (17:30)

ΑΕΛ – ΟΦΗ (19:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (20:30)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Βόλος – Ατρόμητος (18:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Β.

1. ΑΕΚ 2 6

2. Ολυμπιακός 2 6

3. Παναθηναϊκός 2 6

4. ΟΦΗ 2 4

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5. Αστέρας Τρ. 3 4

6. Άρης 2 4

7. ΠΑΟΚ 2 4

8. Κηφισιά 3 4

9. Ατρόμητος 2 3

10. Νίκη Βόλου 3 3

11. Καλαμάτα 2 2

12. Βόλος 2 1

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13. Μαρκό 2 1

14. ΑΕΛ 2 1

15. Νέστος Χρ. 2 0

16. Πανσερραϊκός 3 0