Frontex: Η Κομισιόν προτείνει ενίσχυση και νέο πλαίσιο για τις επιστροφές μεταναστών

Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα την περαιτέρω ενίσχυση της Frontex με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενίσχυση του ρόλου της στις επιστροφές και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κρίσεων, μέσω της συγκέντρωσης πόρων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων, της ενίσχυσης του συντονισμού των επιστροφών και της δημιουργίας μηχανισμών ταχείας αντίδρασης για την άμεση αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στα εξωτερικά σύνορα.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση της επιχειρησιακής εντολής της Frontex ώστε να μπορεί να ενεργεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, παρέχοντας στα κράτη μέλη τα απαραίτητα εργαλεία και την υποστήριξη που χρειάζονται.

Συγκέντρωση πόρων και επιχειρησιακών δυνατοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση του Μόνιμου Σώματος της Frontex, με σταδιακή αύξηση της συνολικής δύναμης σε 30.000 στελέχη. Προβλέπεται η δημιουργία νέας Ευρωπαϊκής Εφεδρείας Συνοριοφυλακής και Επιστροφών αποτελούμενης από 17.000 στελέχη, που θα αναπτύσσονται όπου υπάρχει ανάγκη, συμπληρώνοντας το προσωπικό της Frontex και τα στελέχη που αποσπώνται από τα κράτη μέλη.

Παράλληλα, η Frontex θα αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία, ενώ θα μπορεί να συμμετέχει σε κοινές διαδικασίες προμηθειών με τα κράτη μέλη και να λειτουργεί ως κεντρικός φορέας προμηθειών για ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Ενισχυμένος ρόλος στις επιστροφές

Η Frontex θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των επιχειρήσεων επιστροφής σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους.

Προβλέπεται η δημιουργία ειδικού Κέντρου Συντονισμού Επιστροφών, για την υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας, από την οικειοθελή επιστροφή έως την επανένταξη. Επιπλέον, η Frontex θα μπορεί να παρέχει τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη σε τρίτες χώρες για την οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων επιστροφής μεταξύ τρίτων χωρών, με συμφωνία των ενδιαφερόμενων χωρών και σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα και τα διεθνή πρότυπα.

Αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων

Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός Διαδικτυακού Κέντρου Παρακολούθησης και Αντίδρασης, για τον έγκαιρο εντοπισμό εξελίξεων και απειλών στα εξωτερικά σύνορα, μέσω της παρακολούθησης δημόσια προσβάσιμου περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση μιας Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, η οποία θα μπορεί να αναπτύσσεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στα εξωτερικά σύνορα, για την αντιμετώπιση κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε περιόδους κρίσης, καθώς τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να αναφέρουν, εντός 24 ωρών, περιστατικά με σημαντικό αντίκτυπο στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, μέσω του δικτύου EUROSUR.

Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιστροφής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιστροφής, επανεισδοχής και επανένταξης σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση του φόρτου και τη βελτίωση της συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων.

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία καλούνται να καταλήξουν σε συμφωνία επί των νέων κανόνων.

Διαβάστε επίσης

ΕΕ: Το μπρα-ντε-φερ για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει ξεκινήσει

Μεταναστευτικό: Η Κρήτη στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν - Ο νέος ευρωπαϊκός μηχανισμός