Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων

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Πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης στον χειρισμό ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – κλαρκ στις κατηγορίες 2.7 & 2.8. προσφέρει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Η κατάρτιση πραγματοποιείται δια ζώσης και περιλαμβάνει 12 ώρες θεωρίας και 60 ώρες πρακτικής άσκησης, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε ασφάλεια, χειρισμό και λειτουργία Μ.Ε. Μετά από γραπτή και πρακτική αξιολόγηση, παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση για την Περιφέρεια και το Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 3350 – 12/6/2024), στις κατηγορίες:

2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων)

2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να:

· Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή αντίστοιχης βαθμίδας στο εξωτερικό

· Nα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

· Nα είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας

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Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του θεωρητικού μέρους είναι γραπτή. Περιλαμβάνει ενιαίο τεστ εξήντα (60) ερωτήσεων κλειστού τύπου (ναι/όχι, σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) και θεωρείται επιτυχής εάν έχει απαντηθεί σωστά τουλάχιστον το 80% αυτών.

Η τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του πρακτικού μέρους γίνεται σε δυο στάδια:

Το πρώτο στάδιο, διάρκειας έως 10 λεπτά, αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου, μέσω εικονικού χειρισμού του Μ.Ε.

Το δεύτερο στάδιο, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 20 λεπτών, αποσκοπεί στην επαλήθευση της ικανότητας του αξιολογούμενου ως προς τον χειρισμό σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, δηλαδή πορεία προς την εργασία, εργασία φόρτωσης /εκφόρτωσης / στοίβαξης υλικού, καθώς και στάση και στάθμευση του Μ.Ε.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810-302600, [email protected] από 09:00 έως 14:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

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