Διδασκάλου: "Είχα 30 χρόνια να φάω κρέας, το άρχισα πρόσφατα επειδή χρειαζόμουν ζωική πρωτεΐνη"

Η Κατερίνα Διδασκάλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή/podcast «Rainbow Mermaids» και αποκάλυψε ότι μετά από 30 χρόνια αποχής, αποφάσισε πρόσφατα να βάλει ξανά το κρέας στη διατροφή της.

«Τα χρόνια αθροίζονται από μόνα τους. Οι αριθμοί είναι αριθμοί. Το θέμα είναι πώς υποδεχόμαστε τον χρόνο, πόσο αγαπάμε τους εαυτούς μας, τί βάζουμε μέσα μας. Και τι σκεφτόμαστε. Οι σκέψεις που κάνουμε, οι λέξεις που λέμε, μας ακολουθούν. Κάνουν το παρόν και το μέλλον, δημιουργούν την πραγματικότητά μας…

Και η διατροφή παίζει ρόλο, εγώ άρχισα πρόσφατα να τρώω λίγο κρέας γιατί η κοπέλα που μου κάνει training μου είπε ότι χρειάζομαι και λίγο ζωική πρωτεϊνη, αλλά τρώω λίγο. Είχα 30 χρόνια να φάω κρέας» ανέφερε η ηθοποιός.

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