Θωράκιση για κρίσεις: Γιατί η Ολλανδία μετέφερε εσπευσμένα τον χρυσό της στο Λονδίνο

Στη μεταφορά 86 τόνων από τα αποθέματα χρυσού της από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς το Λονδίνο προχώρησε η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας (DNB), επικαλούμενη την αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς της.

Όπως διευκρίνισε η τράπεζα, η μετακίνηση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της διαπραγματευσιμότητας του ολλανδικού χρυσού, καθώς το Λονδίνο προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης κινητοποίησης και αξιοποίησης των αποθεμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ο πρόεδρος της DNB, Όλαφ Σλέιπεν, σημείωσε ότι αν και η τράπεζα λειτουργεί με την παραδοχή ότι δεν θα χρειαστεί να καταφύγει σε αυτά τα κεφάλαια, η ενίσχυση της προετοιμασίας κρίνεται απαραίτητη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η κατανομή των συνολικά 612,4 τόνων ολλανδικού χρυσού (αξίας 72,2 δισ. ευρώ το 2025) αναδιαμορφώθηκε σημαντικά.

Το μερίδιο που διακρατείται στο Λονδίνο αυξήθηκε στο 32,1% (από 18,1%), ενώ τα ποσοστά που φυλάσσονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά υποχώρησαν στο 18,5% για κάθε χώρα (από 31,3% και 19,7% αντίστοιχα).





Tο 30,8% των αποθεμάτων παραμένει αποθηκευμένο στην ίδια την Ολλανδία



Για τον περιορισμό των κινδύνων που συνεπάγεται η διακίνηση τόσο μεγάλων ποσοτήτων, η DNB συνδύασε συναλλαγές αγοραπωλησιών με φυσική μεταφορά.

Ειδικότερα, περισσότεροι από 27 τόνοι φυσικού χρυσού μεταφέρθηκαν αρχικά από τη Νέα Υόρκη και την Οτάβα στο Ζάιστ της Ολλανδίας και στη συνέχεια προωθήθηκαν στο Λονδίνο, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο τη δαπανηρή διαδικασία επαναλιώματος των ράβδων.

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