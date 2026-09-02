«Καρφιά» Σταυράκη μετά τη φωτογραφία Πατούλη με τον γιο τους

Ο Γιώργος Πατούλης μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον γιο του, Αλέξανδρο και αυτό στάθηκε αφορμή για να κάνει μία ανάρτηση η Μαρίνα Σταυράκη και να αφήσει τις αιχμές της.

Η ίδία ευχαρίστησε αρχικά όλους όσοι έστειλαν τις ευχές τους για τη γιορτή του Αλέξανδρου Πατούλη, εξηγώντας ότι επιλέγει να σεβαστεί την ιδιωτικότητά του. Στη συνέχεια, στάθηκε στη σημασία της ουσιαστικής παρουσίας των γονέων στη ζωή των παιδιών τους.

«Σεβόμενη την ιδιωτικότητα του γιου μου Αλέξανδρου θα ήθελα να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιά μου σε όλους εσάς, συγγενείς, αληθινούς και διαδικτυακούς φίλους, ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα σε εμένα και στον Αλέξανδρο. Σε όσους με αμέτρητες ευχές ευχηθήκατε και στείλατε την αγάπη σας. Η παρουσία και η αγάπη σας έχουν για εμάς πραγματική αξία. Και ίσως αυτό είναι τελικά που έχει τη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα παιδιά μας: να είμαστε πραγματικά εκεί. Γιατί η ουσιαστική γονεϊκότητα δεν χρειάζεται φωτογραφίες, δημόσιες δηλώσεις ή προσωπική προβολή αόρατων και αφανών ανθρώπων».

«Πολλές φορές ο γονιός που πραγματικά είναι "παρών" στη ζωή του παιδιού του είναι σχεδόν "αόρατος" προς τα έξω, αλλά απολύτως παρών εκεί που έχει σημασία: στην καθημερινότητα, στις ανάγκες, στις αγωνίες, στα όνειρα και στην πορεία του παιδιού του. Αφήνουμε πίσω μας τους αφανείς γονείς στην αφάνεια τους... Τα παιδιά μας δεν είναι τρόπαια, ούτε εργαλεία προσωπικής προβολής. Δεν υπάρχουν για να αποδεικνύουν στους άλλους πόσο "παρόντες" είμαστε. Η παρουσία ενός γονιού αποδεικνύεται στη ζωή του παιδιού του, όχι στα social media», έγραψε χαρακτηριστικά.

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