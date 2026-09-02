Από το εκκλησάκι… στο αντικριστό: Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου τίμησαν τον Άγιο Μάμα (εικόνες)

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Τον προστάτη τους, τον Άγιο Μάμα, τίμησαν σήμερα κτηνοτρόφοι από ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου, στην περιοχή Πρινάκι, στις Καμάρες.

Στο εκκλησάκι που έχουν χτίσει οι ίδιοι προς τιμήν του Αγίου Μάμα, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία, με τους κτηνοτρόφους να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τον Άγιό τους και να κρατήσουν ζωντανή μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.

Και βέβαια, σε ένα κρητικό πανηγύρι δεν θα μπορούσε να λείπει το τραπέζι.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, οι κτηνοτρόφοι έστησαν το παραδοσιακό αντικριστό και κέρασαν το κρέας σε όλους όσοι βρέθηκαν στο εκκλησάκι.

Δείτε φωτογραφίες:

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