ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 17:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Από το εκκλησάκι… στο αντικριστό: Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου τίμησαν τον Άγιο Μάμα (εικόνες)

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΚΑΜΑΡΕΣ
clock 17:36 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τον προστάτη τους, τον Άγιο Μάμα, τίμησαν σήμερα κτηνοτρόφοι από ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου, στην περιοχή Πρινάκι, στις Καμάρες.

Στο εκκλησάκι που έχουν χτίσει οι ίδιοι προς τιμήν του Αγίου Μάμα, τελέστηκε Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία, με τους κτηνοτρόφους να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τον Άγιό τους και να κρατήσουν ζωντανή μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά.

Και βέβαια, σε ένα κρητικό πανηγύρι δεν θα μπορούσε να λείπει το τραπέζι.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, οι κτηνοτρόφοι έστησαν το παραδοσιακό αντικριστό και κέρασαν το κρέας σε όλους όσοι βρέθηκαν στο εκκλησάκι.

Δείτε φωτογραφίες:

ΑΓΙΟς ΜΑΜΑς ΚΑΜΑΡΕς
ΑΓΙΟς ΜΑΜΑς ΚΑΜΑΡΕς
ΑΝΤΙΚΡΙΣΤΟ
ΑΓΙΟς ΜΑΜΑς ΚΑΜΑΡΕς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το βενζινάδικο των... εκατομμυρίων που γίνεται viral - Ποιοι... συχνάζουν σε αυτό

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

άγιος μάμας Καμάρες Ηρακλείου Κτηνοτρόφοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis