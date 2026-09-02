Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Στο τραπέζι Νους και Αποστολάκης – Όλα ανοιχτά μέχρι την τελική συμφωνία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ για την υπόθεση των Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την τελική έκβαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eKriti, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε επαφή προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα που θα ικανοποιεί τόσο τον ΟΦΗ όσο και τον Ολυμπιακό.

Το βασικό σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά την παραχώρηση των δύο ποδοσφαιριστών στους «ερυθρόλευκους», ωστόσο δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Τι θέλει ο ΟΦΗ

Η πλευρά του ΟΦΗ με εντολή Μπούση επιθυμεί, εφόσον προχωρήσει η συμφωνία, να παραμείνουν και οι δύο ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο με τη μορφή δανεισμού.

Πρόκειται για ένα σενάριο που θα επέτρεπε στους δύο παίκτες να συνεχίσουν να αγωνίζονται με τη φανέλα του ΟΦΗ, ενώ παράλληλα θα ολοκληρωνόταν η μετακίνησή τους στον Ολυμπιακό.

Ο ΟΦΗ θέλει με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσει στο ρόστερ του δύο σημαντικές μονάδες, ιδιαίτερα σε μια σεζόν με αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το πλάνο του Ολυμπιακού για τον Νους

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκτήσουν άμεσα τον Νους και να τον εντάξουν στο δικό τους ρόστερ, ενώ για τον Γιάννη Αποστολάκη είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί εκ νέου ως δανεικός στον ΟΦΗ. Πάντως υπάρχει και το ενδεχόμενο αν μείνει στον Ολυμπιακό ο Μαρτίνς τοτε ο Νους θα μείνει μέχρι τον Ιανουάριο στον ΟΦΗ.

Πιέζει ο χρόνος

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτή τη στιγμή είναι ο χρόνος.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο τα περιθώρια στενεύουν, καθώς απόψε ολοκληρώνεται η διαδικασία δήλωσης των ευρωπαϊκών λιστών.

Ως εκ τούτου, οι επόμενες ώρες αναμένεται να είναι καθοριστικές, καθώς οι δύο ομάδες θα πρέπει να καταλήξουν στη συμφωνία που θα διαμορφώσει το μέλλον των δύο ποδοσφαιριστών.