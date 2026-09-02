Στο επίκεντρο η αναβάθμιση των σχολείων του Δήμου Χερσονήσου – Συνάντηση Μπελαδάκη με Δοξαστάκη

Μια σημαντική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Δημάρχου Χερσονήσου, με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Δημοτικής Αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, τις ανάγκες και την περαιτέρω αναβάθμιση των σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου.



Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Μανώλης Μπελαδάκης, ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Κωνσταντίνος Θεοφάνους, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, καθώς και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου κ.κ. Δέσποινα Πλευράκη, Εμμανουήλ Πλευράκης, Δημήτρης Μπάτσης, καθώς και η Προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρία Πιταρίδη.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αναλυτική συζήτηση για λειτουργικά ζητήματα και ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων, όπου αυτές απαιτούνται, με στόχο τη βελτίωση τόσο της αισθητικής εικόνας όσο και της λειτουργικότητας των σχολικών εγκαταστάσεων, δημιουργώντας ένα ασφαλές, σύγχρονο και ποιοτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.



Ο κ. Μανώλης Μπελαδάκης, αναφερόμενος στη συνάντηση, τόνισε:



«Η συνεργασία όλων των φορέων της εκπαιδευτικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητη, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε για κάθε παιδί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσης, σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές σχολικές υποδομές».



Ο Δήμαρχος κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε:



«Η εκπαίδευση και ιδιαίτερα η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για όλα τα παιδιά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Χερσονήσου. Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα να εξετάσουμε από κοινού τις ανάγκες των σχολικών μας μονάδων και να θέσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες για τη βελτίωση και την αναβάθμισή τους».



Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και ο Δήμος Χερσονήσου επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους, με επίκεντρο τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, με κοινό στόχο ένα σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά.

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