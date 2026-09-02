"Το άλλοθι της άγνοιας τελείωσε": Ποιος κρύβεται πίσω από τη μεγαλύτερη απειλή του πλανήτη;

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Ένα αυστηρό και βαθιά πολιτικό μήνυμα κατά της αλαζονείας του σύγχρονου τρόπου ζωής απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Με αφορμή την 1η Σεπτεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Προσευχής υπέρ της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στο μοντέλο της άκρατης οικονομικής ανάπτυξης.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η ανθρωπότητα διολισθαίνει σε μια μορφή «γεωκτονίας».

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Η απάτη του «Ανθρωποθεού»

Στο επίκεντρο του μηνύματός του βρέθηκε η έννοια του «ανθρωποθεού». Ο κ. Βαρθολομαίος περιέγραψε τον σύγχρονο άνθρωπο ως ένα ον που ενεργεί με απόλυτη αυταρέσκεια, αγνοώντας τα φυσικά όρια και θεωρώντας τον εαυτό του ιδιοκτήτη της φύσης και όχι διαχειριστή της.

«Η οικολογική κρίση δεν είναι ένα απλό τεχνικό ή επιστημονικό πρόβλημα», υπογράμμισε ο Πατριάρχης. Αντίθετα, τη χαρακτήρισε ως μια βαθιά κρίση αξιών, ήθους και ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία τροφοδοτείται από την ακόρεστη ανάγκη για συσσώρευση πλούτου και καταναλωτισμό.

Στο στόχαστρο τα γεωπολιτικά συμφέροντα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν δίστασε να κατονομάσει τις αιτίες της καταστροφής. Στράφηκε ανοιχτά κατά των γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων και των οικονομικών συμφερόντων που βάζουν το βραχυπρόθεσμο κέρδος πάνω από τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Όπως τόνισε, η ανθρωπότητα έχει πλέον χάσει κάθε δικαιολογία. Το άλλοθι της άγνοιας έχει τελειώσει, καθώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ορατές καθημερινά μέσω ακραίων φαινομένων που πλήττουν κυρίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Έκκληση για ριζική αλλαγή πορείας

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με μια επείγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα, τους ηγέτες και τους πολίτες για άμεση αλλαγή πλεύσης.

.Η παρέμβαση αυτή του «Πράσινου Πατριάρχη» έρχεται να υπενθυμίσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια προαιρετική επιλογή, αλλά ο μοναδικός δρόμος για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

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