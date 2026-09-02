Κρήτη - ΠΑΣΟΚ: Από το Ψυχρό Λασιθίου στην Πλατεία Ελευθερίας ο Νίκος Ανδρουλάκης

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Με επίκεντρο την Κρήτη εορτάζονται φέτος τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, επιλέγει τη γενέτειρά του για μια σειρά από εξαιρετικά συμβολικές και πολιτικές κινήσεις, με φόντο την επέτειο της ίδρυσης της παράταξης.

Παραδοσιακό τραπέζι στο Ψυχρό Λασιθίου

Η αρχή γέγινε απόψε το βράδυ από το Ψυχρό Λασιθίου, το χωριό της μητέρας του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε δείπνο σε τοπικό εστιατόριο συγκεντρώνοντας τα κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν:

Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και η κοινοβουλευτική ομάδα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Δήμαρχοι και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τοπικά και κεντρικά κομματικά στελέχη.

Ανήμερα της επετείου - Περιοδεία και μεγάλη ομιλία στο Ηράκλειο

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της ιστορικής επετείου της 3ης Σεπτέμβρη, οι ρυθμοί κορυφώνονται:

11:00 π.μ.: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, καταστηματάρχες και τοπικούς φορείς.

07:30 μ.μ.: Θα λάβει χώρα η κεντρική πολιτική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ φέρει το σύνθημα «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακό κρητικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τους Νίκο Γωνιανάκη και Βασίλη Σταυρακάκη.

Στο επίκεντρο ο πρωτογενής τομέας την Παρασκευή

Οι επαφές του κ. Ανδρουλάκη στην Κρήτη θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Στις 12:00 μ.μ., ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου για μια κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα και ενώσεις κτηνοτρόφων, προκειμένου να συζητηθούν τα οξυμένα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής στο νησί.

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