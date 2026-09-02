ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 21:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Το μήνυμά της λίγο πριν την εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Κοσιώνη
clock 21:00 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΙ,  η Σία Κοσιώνη αναλαμβάνει ρόλο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η πρώτη της εμφάνιση στη νέα της τηλεοπτική στέγη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, με την ίδια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Μάλιστα, ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο με τη Σία Κοσιώνη.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

A post shared by ANT1 (@ant1tv)

Διαβάστε επίσης 

Τανιμανίδης - Μπόμπα: Η επέτειος γάμου και η τρυφερή εξομολόγηση

Συγκινημένος ο Γιώργος Κωνσταντίνου για την Μάρω Κοντού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σία Κοσιώνη δελτιο ειδησεων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis