Σία Κοσιώνη: Το μήνυμά της λίγο πριν την εμφάνιση στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

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Μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΙ, η Σία Κοσιώνη αναλαμβάνει ρόλο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Η πρώτη της εμφάνιση στη νέα της τηλεοπτική στέγη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, με την ίδια να μην κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Μάλιστα, ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο με τη Σία Κοσιώνη.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε. 7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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