ΤΕΤ.02 Σεπ 2026 21:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτο: Τουλάχιστον 16 νεκροί και 28 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο

αίγυπτος
clock 21:09 | 02/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε στους δρόμους της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα στη χερσόνησο του Σινά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν στο τροχαίο, στον δρόμο Νταχάμπ-Νουγουέιμπα στο Νότιο Σινά της Αιγύπτου, την Τετάρτη.



Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους τουρίστες.

«Είκοσι ασθενοφόρα εστάλησαν στο σημείο για την απομάκρυνση των τραυματιών και την παροχή πρώτων βοηθειών», ανέφερε επίσης το υπουργείου Υγείας της χώρας.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις έναν μήνα έπειτα από άλλο ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Ισμαηλίας στην Αίγυπτο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γεωργιάδης: Δεν υπηρέτησα ποτέ τη woke ατζέντα, και ο Τραμπ που είναι κατά, έχει υπουργό άνδρα παντρεμένο με άνδρα

Μέση Ανατολη: Νέα χτυπήματα των ΗΠΑ στο Ιράν – Με επιθέσεις απαντά η Τεχεράνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αίγυπτος Νεκροί Ατύχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis