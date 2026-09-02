Θεσσαλονίκη: Έκλεισαν ερωτικό ραντεβού για 20 ευρώ και της τα άρπαξε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για ληστεία σε βάρος 28χρονης, που εκδιδόταν έναντι αμοιβής στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα είχε συμφωνήσει με τον 22χρονο, υπήκοο Αφγανιστάν, να συνευρεθούν ερωτικά έναντι 20 ευρώ. Όμως, όπως κατήγγειλε η ίδια, κατά τη διάρκεια της συνεύρεσης ο νεαρός άσκησε σωματική βία εναντίον της αρπάζοντας το χρηματικό ποσό που είχαν συμφωνήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ και μετά την καταγγελία αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του 22χρονου.

Διαβάστε επίσης

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Ανακοινώθηκαν οι πίνακες – Όλα τα ονόματα

Μάτι: Στο Εφετείο στις 16 Σεπτεμβρίου τρεις καταδικασθέντες - Tι καταγγέλλει ο σύλλογος συγγενών των θανόντων